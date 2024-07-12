換登聲浪高 裴洛西籲拜登慎思

美國總統拜登面臨愈來愈大的外部壓力，眾院前議長、民主黨聯邦眾議員裴洛西十日呼籲拜登慎思；民主黨忠貞黨員、影星喬治克隆尼表態，要求拜登放棄連任。

換登風暴愈演愈烈，裴洛西是首位挺登立場鬆動的資深民主黨人士；裴洛西辦公室說，裴洛西支持拜登的任何決定，現在應該關注的重點是，前總統川普會成為美國與美國民主的災難。

裴洛西接受ＭＳＮＢＣ訪問表示，要不要繼續選下去取決於拜登，留給拜登的考慮時間不多了，她鼓勵拜登下定決心，「無論他做什麼決定，我們就跟隨」。

此外，來自紐約的眾議員萊恩十日表示，拜登很愛國，但已不是能打敗川普的最佳候選人，為了國家好，拜登應該放棄連任，兌現拜登先前說要交棒給下一代的承諾。

眾議員布盧門瑙爾十日表示，希望拜登回應外界期待，放棄參選。到目前為止，民主黨有九名眾議員和一名參議員表態，要求拜登棄選。

眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯和黨鞭克拉克說，這交給拜登決定；美國政治新聞Politico報導，民主黨近日數次舉行內部會議，傑瑞佛斯將把黨團的關切告訴拜登及其競選團隊。

喬治克隆尼則投書紐約時報說，「我愛拜登，但我們需要新的候選人」。他三周前才在好萊塢替拜登主持募款活動，他認為，拜登已不再是二○二○年的拜登了，一切問題都出在年齡，若拜登繼續選下去，不僅贏不了總統選舉，民主黨還會輸掉眾議院和參議院的多數優勢。

喬治克隆尼說，這不是他個人意見，是他私下跟民主黨參眾議員們交談後所得的看法。他說，共和黨也應該換掉犯下卅四項聯邦重罪的川普。