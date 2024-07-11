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首場美大選辯論會後 拜川支持度平手、近7成選民認拜登應退選

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登（右）與前總統川普6月27日進行首場辯論會。圖／路透社
美國總統拜登（右）與前總統川普6月27日進行首場辯論會。圖／路透社

美國ABC新聞、華盛頓郵報與益普索（Ipsos）一項最新民調顯示，包括美國總統拜登總統自己的多數支持者，三分之二的美國人認為，鑒於第一場總統辯論會的表現，拜登應該退選。不過，拜登跟對手川普仍維持勢均力敵，選民偏好在辯論後也沒有實際變化。

ABC新聞報導，如果大選在今天舉行，美國民眾46%支持拜登，47%支持川普，和ABC新聞4月民調結果的44%比46%變化不大；在登記選民之間，兩人支持度是平分秋色的46%平手。

這分民調顯示，如果副總統賀錦麗取代拜登成為民主黨的總統提名人，所有成年人之間的投票選擇是賀錦麗的49%對上川普的46%，登記選民之間則為49%對上47%。賀錦麗的49%略高於拜登的46%，但她在統計上並未明顯領先川普。

雖然支持度仍勢均力敵，卻不代表拜登沒有因辯論受害。整體有67%認為他應該退選。民主黨或傾向民主黨的無黨派選民比率為62%，拜登支持者則為54%。

此外，現在有85%民眾認為拜登太老、不適合第二任，這個數字創下新高，相比4月的81%有所提升；就在一年多前，這個數字是68%。川普在三個時間點的數字分別是60%、55%跟44%。

這分由蘭格研究協會（Langer Research Associates）為ABC新聞製作，加上益普索田野調查的民調進一步發現，在受訪者認為具備擔任總統所需要的精神敏銳度上，川普領先拜登30個百分點，比率為44%對上14%。

在受訪者認為具備任職的身體健康度上，川普的領先程度幾乎一樣多，在兩方面的優勢已自4月起擴大。不過，正如拜川之間的激烈選情所示，這些觀點可能不具決定性。

川普 拜登 民調 美國大選 賀錦麗 辯論會

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