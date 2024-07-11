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最燒錢選戰？拜登堅持選到底 民主黨金主示警：競選經費將告罄

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
由於美國總統拜登揚言參選到底，民主黨的金主示警，備戰11月總統大選的銀彈將「告罄」，極可能不利於民主黨擊敗川普的努力。圖／歐新社
由於美國總統拜登揚言參選到底，民主黨的金主示警，備戰11月總統大選的銀彈將「告罄」，極可能不利於民主黨擊敗川普的努力。圖／歐新社

由於美國總統拜登揚言參選到底，民主黨的金主示警，備戰11月總統大選的銀彈將「告罄」，極可能不利於民主黨擊敗川普的努力。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，從金融圈到娛樂圈，近來受訪的金主皆提及，他們對這場選戰意興闌珊，這預料將是歷來最燒錢的選戰，若拜登執意不退出，對他競選連任將構成新的攸關成敗危機。

紐約某位不願具名的民主黨金主說：「截至今天，替總統募集大額捐款非常難。事情很快地明朗化，他參選到底將無比困難。」

另個民主黨數十年來金主表示，銀彈「快要用盡」，並說：「我跟其他金主聊天，10個有9個不打算掏錢…因為他們擔心會輸。」

一名民主黨募款人說，某位金主要他捐更多錢，甚至聽都不聽。他表示：「募款真的很難，自從那次電視辯論以來，（金主們）從提不起勁轉變為憤怒。」

多位金融圈的金主如今打算加把勁逼退拜登，但是對於拜登堅持不退，他們表示深感挫折。

某位民主黨支持者說，「沒想到我會這麼說」，我會向聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和南卡羅萊納州具影響力黑人國會議員柯里本（Jim Clyburn）等民主黨大老施壓，要他們「發表『是時候了』的聲明」。

接近舒默的金主表示，黨內人士已向拜登示警，並說他執意不退可能還將引發全黨逼宮。

川普 拜登 民主黨 美國大選 電視辯論

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