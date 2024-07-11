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力抗勸退呼聲 拜登將舉行辯論後首場「大男孩記者會」

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。圖／路透社
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。圖／路透社

繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。這勢必帶來巨大壓力，也可能影響他是否能夠繼續角逐連任。

法新社報導，全世界的目光都緊盯正出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的拜登。81歲的他正試圖平息民主黨內日益高漲、以其年齡和健康狀況為由要求他退選的呼聲。

在這場被白宮暱稱為「大男孩」（big boy，意指拜登需要展現其獨立應對能力）的記者會中，拜登將面臨龐大壓力，以展現自己有能力應付沒有講稿的即興演說，這類機會在他的總統任期內相當罕見。

拜登的記者會將於當地時間今天下午5時30分（台灣時間12日清晨5時30分）在華府的會議中心舉行。拜登若在會中出現任何失誤，恐導致民主黨人勸退的零星呼聲變成洪水般湧入的壓力。

據信許多民主黨人仍在觀望，以了解拜登是否能在去年11月以來的首場個人記者會上取得成功，或將重演上月令人搖頭的辯論會表現。

與前幾任美國總統相比，拜登較少舉行個人記者會。最近幾次他都是與外國領導人舉辦聯合記者會，且每位領導人只接受2個提問。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）一再保證，拜登將在今天的「大男孩記者會」接受多個提問。

拜登 民主黨 白宮 美國大選 記者會 辯論會

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