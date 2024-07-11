川普若再度當選...援助計畫恐受威脅 澤倫斯基赴美國會鞏固關係

烏克蘭總統澤倫斯基今天再赴美國國會拜會議員鞏固關係，這些議員將對未來華府的援烏計畫進行投票，倘若前總統川普再度當選，這些援助計畫恐將受到威脅。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）目前正在華府參加本週北大西洋公約組織（NATO）峰會，他今天會見了參眾兩院領袖，以及國防、財政、外交、國安相關委員會議員。

參院情報委員會主席華納（Mark Warner）告訴路透社：「這是非常重要的任務，我們必須支持烏克蘭。」

澤倫斯基這次訪問正值今年美國總統大選高度不確定性之際，由強力支持援助烏克蘭的民主黨籍現任總統拜登對上懷疑派的共和黨籍前任總統川普。

路透社上月披露，川普的兩位顧問曾向他簡報，倘若贏得11月5日總統大選將如何結束俄烏戰爭。該計畫涉及告訴基輔當局若要繼續取得美國武器，唯有進入和平談判。

澤倫斯基9日在演說中敦促美國政治領袖，不要等到美國總統大選結束再來援助烏克蘭，並呼籲減少使用美國武器的限制。