ABC主持人專訪拜登後直言他撐不住4年 傳引電視台高層不滿
美國廣播公司（ABC）主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）日前專訪總統拜登，事後被問拜登是否應該退選時，竟直言沒能力再做4年，據報引發ABC新聞高層不滿，認為史蒂法諾普洛身為新聞記者，應該保持客觀。
TMZ於9日報導並發布影片，顯示史蒂法諾普洛在紐約街頭被路人詢問「是否認為拜登應該退選」時，竟脫口而出表示，他不認為拜登有能力再做4年。
雖然事後史蒂法諾普告訴TMZ：「今天稍早時，我回答了路人的問題。我本不應該這樣做。」ABC發言人則告訴TMZ：「史蒂法諾普表達了自身觀點，不代表ABC News的立場。」
紐約郵報報導，事後ABC電視台新聞部負責人Debra O'Connell向Radar Online說，史蒂法諾普洛是一名應該保持客觀的新聞記者，顯示對他的魯莽言論感到不滿。對此，ABC發言人否認Radar Online報導，稱並非事實。
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