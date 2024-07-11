美國民主黨參議員第一槍 威爾希公開呼籲拜登退選

外界普遍認為拜登在電視辯論時表現不佳，連自己人都看不下去，民主黨佛蒙特州參議員威爾希今天開第一槍，成為公開呼籲拜登退選的首位參議員。

威爾希（Peter Welch）在「華盛頓郵報」（Washington Post）的專欄中說：「賭注的風險再高不過了，我們無法忽視拜登在辯論中，猶如災難的表現。」但該文指出他對總統「極為尊重」。

「我能理解總統拜登為何想要參選，他曾從川普手中將我們救出，他想再做一次。但他需要重新評估，看看自己是否為最佳人選。就我來看，他並不是。為了國家的利益，我呼籲總統拜登退選。」

威爾希稱副總賀錦麗（Kamala Harris）是「一個有能力、經過認證的領導人」，並表示民主黨「在搖擺州還有其他年輕、充滿活力的州長和參議員可以作為候選人。」

威爾希是第10個公開呼籲拜登退選的民主黨人，先前其他人都是眾議員。民主黨科羅拉多州參議員班奈特（Michael Bennett）9日成為第一個公開表示不相信拜登能贏得選舉的參議員，但他並未呼籲拜登退選。

美國新聞網站Axios報導，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）私下對捐款人表示，對於拜登以外的民主黨總統候選人，他持開放態度。

根據路透社，一名主要金主表示，民主黨領袖已表示，他們將在北大西洋公約組織（NATO）峰會後，對此發表關切聲明，但此人並未提及舒默的名字。