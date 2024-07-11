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北約峰會輕鬆時刻 拜登向英相賀歐國盃進決賽

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統拜登於橢圓形辦公室與英國新任首相施凱爾會面時向對方道賀，但不是恭喜他的選舉勝利，而是英格蘭今天在2024歐國盃上演逆轉勝晉級冠軍賽的歷史性勝仗。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）上週率工黨於國會大選大勝就任首相後首訪白宮，兩位領袖共享一些輕鬆但不失拘謹的時刻。

被問及有無觀看今天稍早歐國盃準決賽英格蘭2比1擊敗荷蘭隊的比賽時，拜登開玩笑說：「跟你們說喔，（英格蘭贏球）這都是首相的功勞。」

正在華府出席北約（NATO）峰會的施凱爾率工黨終止保守黨14年執政，身為英超足球聯賽兵工廠隊（Arsenal）狂粉的他，無可避免被問到英格蘭是否能終止1966年世界盃奪冠後的冠軍荒；對此他回答「看來有機會」。

出席北約峰會期間，施凱爾在社群媒體發布一段影片，顯示他在會議空檔觀看一記12碼罰球。

施凱爾說道：「工黨政府上台後，英格蘭還沒輸過。」還說他與新任荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）一起看了一段英荷之戰；對此拜登笑著反問「那你們還會跟對方講話嗎」。

立場同為中間偏左的拜登與施凱爾，一致認同所謂英美「特殊關係」的重要性，但即便如此，拜登談話期間還是提到「你們講的football，其實是我們的soccer」顯然雙方在足球英文稱呼還是各有堅持。

川普 拜登 美國大選

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