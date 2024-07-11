卯起來！拜登下周接受NBC專訪 藉提高媒體曝光度擺脫換將疑慮
高齡81歲的美國總統拜登近期頻頻受訪和發聲，為的就是證明自己還能再拚4年，平息外界要他退選的聲音。繼上周接受ABC新聞專訪後，拜登又將於美東時間下周一（15日）接受《NBC晚間新聞》主播霍爾特（Lester Holt）的專訪，表現備受矚目。
美國媒體Axios報導，拜登在6月27日與川普的首輪辯論會失利後，5日首次接受媒體專訪，藉由與ABC主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）面對面談話，向外界解釋當晚表現不佳的原因，以及傳達競選到底的信念，而ABC這場專訪也吸引超過850萬名觀眾收看。
或許這仍未緩解民主黨內對拜登的疑慮，但拜登再接再厲，一改鮮少舉辦記者會和接受媒體採訪的習慣，逐漸增加自己的媒體曝光度，這場與NBC主播霍爾特的完整訪談將於美東時間15日晚間9時（台灣時間16日上午9時）播出，但部分訪談內容將於美東時間15日晚間6時半（台灣時間16日上午6時半）在NBC晚間新聞中首播。
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