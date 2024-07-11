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高盛：川普關稅不僅影響大陸 也可能殃及台、韓、墨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
如果川普再度入主白宮，不僅大陸面臨最大風險，南韓、台灣和墨西哥的資產也容易受到美國關稅決定的影響。路透
如果川普再度入主白宮，不僅大陸面臨最大風險，南韓、台灣和墨西哥的資產也容易受到美國關稅決定的影響。路透

高盛分析指出，如果川普再度入主白宮，中國大陸將面臨最大風險，但南韓、台灣和墨西哥的資產也容易受到美國關稅決定的影響。

Kamakshya Trivedi領銜的策略師周三在報告中寫道，巴西也容易受到波及，但程度較輕。

「隨著前總統川普可能勝選的隱含機率上升，市場焦點可能會轉向川普政府在關稅、移民和監管方面的政策預期。」

報告中說，儘管相較於川普2016年的任期，墨西哥將「不再是直接的焦點」，但「在這方面任何感受到的不確定性都可能輕易反映在貨幣上」。

高盛認為，中東、北非及部分中歐和東歐國家「相對較能抵禦潛在的美國關稅風險」。

由於中國大陸和其他地區之間的「經濟和政策周期」分歧，這次中國大陸對其他亞洲股市的影響應該會比以往發布關稅時來得少。

川普 拜登 美國大選

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