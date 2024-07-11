喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思
美國總統拜登面臨越來越大的外部壓力，前議長、現在依然是民主黨聯邦眾議員的裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲拜登慎思，身為民主黨終身黨員的影星喬治克隆尼（George Clooney）也表態，要求拜登放棄連任。
換登風暴越演越烈，裴洛西是首位鬆動挺登立場的資深民主黨人士。
裴洛西接受電視新聞MSNBC的晨間節目訪問表示，要不要繼續選下去，取決於拜登自身，但留給拜登的考慮時間不多了，她鼓勵拜登下定決心。
裴洛西表示，她已經不是民主黨國會領袖，不能說拜登現在在黨內議員的支持狀況，但拜登備受支持與喜愛，人民則希望拜登做出決定。
一改先前的力挺立場，裴洛西說，拜登應該要做決定，「無論他（指拜登)做什麼決定，我們就跟隨。」
此外，來自紐約的眾議員萊恩（Pat Ryan）表示，為了國家好，拜登應該放棄連任；萊恩是第8位表態要求拜登棄選的民主黨眾議員。
聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）依然支持拜登，他說，相信拜登會贏得11月大選，相信拜登最近這段期間充分全面考慮這些事情。
喬治克隆尼投書紐約時報說，「我愛拜登，但我們需要新的候選人。」他三周前才在好萊塢替拜登主持募款活動，他認為，拜登已不再是2020年的拜登了，拜登是辯論場上的拜登。
喬治克隆尼表示，一切的問題都出在年齡，若拜登繼續選下去，不僅贏不了總統選舉，民主黨還會輸掉眾議院和參議院的多數優勢；喬治克隆尼說，這不是他個人意見，他私下跟民主黨參議員、國會成員和議長們交談後所得的看法，他說應面對現實。
喬治克隆尼說，共和黨也應該換掉犯下34項聯邦重罪的川普。
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