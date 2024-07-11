快訊

國會改革法暫時處分案 藍白質疑急開庭違程序正義

喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
影星喬治克隆尼（左圖）表態，要求拜登（右圖）放棄連任。法新社
影星喬治克隆尼（左圖）表態，要求拜登（右圖）放棄連任。法新社

美國總統拜登面臨越來越大的外部壓力，前議長、現在依然是民主黨聯邦眾議員的裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲拜登慎思，身為民主黨終身黨員的影星喬治克隆尼（George Clooney）也表態，要求拜登放棄連任。

換登風暴越演越烈，裴洛西是首位鬆動挺登立場的資深民主黨人士。

裴洛西接受電視新聞MSNBC的晨間節目訪問表示，要不要繼續選下去，取決於拜登自身，但留給拜登的考慮時間不多了，她鼓勵拜登下定決心。

裴洛西表示，她已經不是民主黨國會領袖，不能說拜登現在在黨內議員的支持狀況，但拜登備受支持與喜愛，人民則希望拜登做出決定。

一改先前的力挺立場，裴洛西說，拜登應該要做決定，「無論他（指拜登)做什麼決定，我們就跟隨。」

此外，來自紐約的眾議員萊恩（Pat Ryan）表示，為了國家好，拜登應該放棄連任；萊恩是第8位表態要求拜登棄選的民主黨眾議員。

聯邦眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）依然支持拜登，他說，相信拜登會贏得11月大選，相信拜登最近這段期間充分全面考慮這些事情。

喬治克隆尼投書紐約時報說，「我愛拜登，但我們需要新的候選人。」他三周前才在好萊塢替拜登主持募款活動，他認為，拜登已不再是2020年的拜登了，拜登是辯論場上的拜登。

喬治克隆尼表示，一切的問題都出在年齡，若拜登繼續選下去，不僅贏不了總統選舉，民主黨還會輸掉眾議院和參議院的多數優勢；喬治克隆尼說，這不是他個人意見，他私下跟民主黨參議員、國會成員和議長們交談後所得的看法，他說應面對現實。

喬治克隆尼說，共和黨也應該換掉犯下34項聯邦重罪的川普

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

ABC主持人專訪拜登後脫口而出：他沒能力再做4年

拜登支持者漸流失 影星喬治克隆尼公開籲他退選

拜登認知功能備受重視 醫曝五點不同就應檢測

被打倒就再站起來 拜登逆轉勝人生強化不退選信念

相關新聞

白宮與國會將全輸？民主黨參議員看衰拜登 稱川普恐「壓倒性」勝出

美國科羅拉多州民主黨聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）9日證實，他告訴參議院的黨籍同僚，不認為拜登總統可以...

北約峰會華府登場 拜登拚扭轉形象

北約峰會九日在華府登場，會議聚焦支持烏克蘭對抗俄羅斯，美國總統拜登在開幕演說宣布，將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭能夠也...

喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思

美國總統拜登面臨越來越大的外部壓力，前議長、現在依然是民主黨聯邦眾議員的裴洛西（Nancy Pelosi）10日呼籲拜登...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

16歲輟學生子、44歲翻轉人生成英副首相！被說搞清楚自己的位置 「紅髮女王」霸氣：我不服氣

英國反對黨工黨在7月初結束的英國大選中贏得議會多數席位，取代了14年執政的保守黨，黨魁施凱爾（Keir Starmer）也順理成章成為倫敦唐寧街10號的新主人。新任副首相則由有著一頭紅髮的44歲副黨魁芮納（Angela Rayner）出線。 當外界好奇並關注施凱爾的過往經歷、背景時，你更不能忽略芮納的人生經歷，因為堪稱是翻轉社會底層的傳奇。芮納不僅16歲輟學懷孕生子，更在37歲時就當了阿嬤，如今一夕躍升全英國最有權勢的女性之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。