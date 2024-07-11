ABC主持人專訪拜登後脫口而出：他沒能力再做4年
美國廣播公司新聞網（ABC News）主持人史蒂法諾普洛最近曾專訪辯論會失利的總統拜登，期間拜登矢言奮戰到底，但史蒂法諾普洛近日脫口而出表示，他不認為拜登有能力再做4年。
拜登最近與共和黨總統參選人川普，進行美國總統大選首場辯論，拜登表現慘不忍睹，民主黨內罵聲連連，陷入換帥風波。之後拜登接受ABC主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）專訪，這是他在辯論會後首次電視訪問。
拜登受訪時承認辯論當天是糟糕的夜晚，但強調除非萬能的上帝（Lord Almighty）現身並要他退出選戰，他才會退選。
但根據美國娛樂網站TMZ發布的影片，史蒂法諾普洛最近在紐約街頭行走時，路人問他說：「你認為拜登應該退選嗎？」史蒂法諾普回答說：「我不認為他有能力再做4年。」
事後，史蒂法諾普告訴TMZ：「今天稍早時，我回答了路人的問題。我本不應該這樣做。」ABC發言人則告訴TMZ：「史蒂法諾普表達了自身觀點，不代表ABC News的立場。」
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