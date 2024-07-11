拜登支持者漸流失 影星喬治克隆尼公開籲他退選

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
影壇巨星喬治克隆尼（George Clooney）。美聯社
影壇巨星喬治克隆尼（George Clooney）。美聯社

美國影壇巨星、終身民主黨員喬治克隆尼（George Clooney）今天加入呼籲現任總統拜登（Joe Biden）退出大選的行列。

美聯社報導，喬治克隆尼投書「紐約時報」（TheNew York Times）的內容寫道，他愛拜登，但民主黨若提名拜登作為候選人，就會輸掉總統大選，也無法掌控國會。

喬治克隆尼寫道：「這不光是我個人的看法，這是跟我私下談過每一位參議員、國會成員和州長的看法。」

喬治克隆尼曾多次舉辦好萊塢（Hollywood）高額募款活動，上個月也曾為拜登舉辦。

喬治克隆尼主張，民主黨在下個月的全國代表大會（Democratic National Convention）上，應該提名新人選；他稱過程會「一團亂」，但將「喚醒」選民，有利民主黨選情。

共和黨預料將提名前總統川普（Donald Trump）作為候選人。拜登近期與川普辯論時表現差勁，但之後拒絕放棄爭取連任。

喬治克隆尼 川普 拜登 美國大選

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