白宮：拜登帕金森氏症檢查無異常

美國媒體日前報導，帕金森氏症權威專家坎納德一年來曾八度造訪白宮，會見美國總統拜登的醫師歐康納，白宮八日拒絕證實，引發媒體抨擊。對此，白宮發言人尚皮耶九日公布更多細節，證實拜登於今年一月十七日曾接受坎納德檢查，但強調是年度例行健康檢查的一部份。

近來有消息指，華特里德軍事醫學中心帕金森氏症專家坎納德，自二○二三年八月起曾八度造訪白宮，最近一次在今年一月。

尚皮耶八日在記者會上以安全及保障訪客隱私為由，拒絕證實坎納德是否曾多次到訪，強調拜登沒有接受帕金森氏症的相關治療，還誤稱坎納德一月十七日與拜登的醫師歐康納會面，與拜登本人無關。保密到家的態度令許多媒體記者大感不滿，要求白宮坦承交代拜登健康詳情。

對此，尚皮耶九日證實，拜登今年一月十七日曾接受坎納德檢查，是年度例行健檢的一部份，相關結果已公布在今年二月的檢查報告中。對於先前稱坎納德到訪與拜登無關，尚皮耶說，「有時候我也會搞錯」。

此外，白宮還公開拜登醫師歐康納的信件，罕見交代坎納德多次到訪白宮的原因，稱坎納德二○一二年以來一直擔任白宮醫療部門的神經學顧問，因此每年都會多次進出白宮。

歐康納表示，拜登就任總統以來，坎納德已經為他進行三年的年度健檢，而拜登二月的最近一次檢查結果，沒有顯示「任何小腦或其他中樞神經系統疾病，如中風、多發性硬化症、帕金森氏症或肌萎縮性脊髓側索硬化症，也沒有任何頸椎頸脊髓病變的跡象」。

歐康納說，白宮設有定期的神經內科門診，為總統以外的人員提供治療，包括數千名派駐白宮的現役軍人，坎納德定期到訪提供支援。

歐康納說，為保障隱私，一般不會公布白宮合作醫療專家的身分，但由於為確保資訊準備，這次特別獲得拜登及坎納德的同意，以交代詳情。