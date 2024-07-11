北約峰會華府登場 拜登拚扭轉形象

北約峰會九日在華府登場，會議聚焦支持烏克蘭對抗俄羅斯，美國總統拜登在開幕演說宣布，將提供烏克蘭新的防空武器，烏克蘭能夠也將會阻止俄羅斯總統普亭的侵略腳步。然而，拜登持續為競選到底而奮戰，他是否能繼續在政壇生存，為峰會蒙上陰影。

拜登九日傍晚在華府歡迎北約、烏克蘭等國領袖，發表開幕演說，他重申北約的集體防禦承諾，強調攻擊一個成員視同攻擊全體。

拜登表示，普亭想徹底征服烏克蘭，把烏克蘭從地圖上抹去；全球的聯盟集結起來支持烏克蘭，美德等五國將額外提供五種防空武器給烏克蘭，他相信基輔終將獲勝，烏克蘭可以也將會阻止普亭。

根據美國、荷蘭、德國、義大利、羅馬尼亞與烏克蘭的領袖聯合聲明，前述國家將聯合提供烏克蘭更多戰略防空武器，包含至少四套愛國者防空系統；接下來幾個月，美國與加拿大、挪威、西班牙和英國，將對烏克蘭提供數十套ＮＡＳＡＭＳ、ＨＡＷＫｓ等戰術防空系統，其他國家則承諾提供彈藥。

白宮國家安全顧問蘇利文稍早在國防產業論壇宣布，北約將提供烏克蘭Ｆ-16戰機強化防空能力；在德國成立新的軍事指揮部，以訓練烏克蘭軍隊；並由北約秘書長史托騰柏格指派一名資深代表常駐基輔，以強化北約和烏克蘭的連結。

史托騰柏格表示，北約已下訂價值近七億美元的刺針飛彈系統，讓盟國提升軍事產能；他說，沒有強大的國防工業就無法提供強大的防衛。

刺針飛彈為地對空防禦系統，被廣泛運用於烏克蘭戰場，鄰近的歐洲國家也用來抵禦俄羅斯。

烏克蘭總統澤倫斯基應邀訪問華府，最新的援助計畫公布之際，烏克蘭正面臨俄羅斯過去幾個月來最猛烈的轟炸，八日的攻擊造成至少四十二人死亡，澤倫斯基敦促西方國家採取果斷行動強化烏軍力量，矢言會全力擊敗俄羅斯；澤倫斯基將於十一日會晤拜登，美國至今已軍援烏克蘭約六百億美元。

相較於拜登重申北約的神聖性，他的對手川普日前表示，若盟友不付錢，安全就得靠自己。澤倫斯基說，如果川普再度入主白宮，他無法預估川普會如何行事。川普經常批評美國對烏克蘭的援助規模，還說澤倫斯基是「有史以來最偉大的推銷員」。

白宮發言人尚皮耶表示，若拜登連任成功，會做完第二任期。到目前為止，有六名民主黨籍聯邦眾議員公開呼籲拜登退選，八十一歲的拜登依然堅持他能打敗川普。民主黨陣營寄望拜登稱職主持北約峰會，展現其領導力，扭轉外界認為他老邁、心智衰退的觀感。