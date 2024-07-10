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被打倒就再站起來 拜登逆轉勝人生強化不退選信念

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
拜登。美聯社
拜登。美聯社

任何人如果預期，美國總統拜登會不戰而降退出總統大選，他們並未充分考慮拜登的生命故事，這個驕傲但也往往相當固執的男人經常遭逢逆境，卻也一再重新站起來。

法新社報導，從遊樂場打架、可怕悲劇到多次試圖問鼎白宮，長久以來，拜登（Joe Biden）一直將自己的人生視為一連串捲土重來的過程，總能逆轉不可能的局勢。

81歲的拜登與美國前總統川普（Donald Trump）辯論時表現一敗塗地，引起民主黨發難，然而隨著黨內「換登」呼聲暫且減弱，拜登似乎下定決心要贏得自己政治生涯的這場戰鬥。

拜登在辯論會後一再重新訴諸自己的「劣勢者」（underdog）形象，並重申他的家族格言：「當你被擊倒，你就重新站起來。」

1972年，年僅29歲的拜登才剛選上德拉瓦州參議員，他的妻子娜伊莉雅．韓特（Neilia Hunter）和他們1歲大的女兒娜歐蜜（Naomi）在車禍中喪生，幼子波伊（Beau）與韓特（Hunter）則受重傷。

2015年悲劇再次降臨，46歲的波伊因腦癌過世，拜登也得應對韓特嚴重毒癮及法律問題帶來的煎熬。

拜登同樣在家人陪伴下度過一連串政治恥辱。1988年拜登首次爭取總統提名，但因剽竊醜聞而被迫放棄角逐，當時他引用一名英國政治人物演講內容卻沒有說明出處。

2008年他再次競逐提名，卻在民主黨初選慘敗。隨後他被美國前總統歐巴馬（Barack Obama）選為競選搭檔。

然而，在當前攸關拜登年齡及健康的危機中，之前賦予拜登力量的事物，可能也會導致他垮台。

眾所周知，拜登只會認真聽取家族成員，以及他已認識數十年的一些幕僚的意見。隨著他逐漸衰老，這個「同溫層」也變得日益狹隘。

此外，拜登畢生形象就是一個總能東山再起的人，代表他或許無法想像，這次選擇優雅退場的可能性。

川普 拜登 美國大選

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