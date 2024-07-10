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白宮與國會恐全輸！民主黨參議員稱川普可能「壓倒性」贏拜登

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨聯邦參議員班奈特8日在國會山莊向記者發表講話。法新社
美國民主黨聯邦參議員班奈特8日在國會山莊向記者發表講話。法新社

美國科羅拉多州民主黨聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）9日證實，他告訴參議院的黨籍同僚，不認為拜登總統可以在11月打敗前總統川普，而且拜登選情可能危及國會兩院的控制權。

華盛頓郵報與國會山莊網站報導，在當天稍早的民主黨籍參議員每周午餐會上，班奈特跟俄亥俄州的布朗（Sherrod Brown）及蒙大拿州的泰斯特（Jon Tester）一起表示，他們不覺得拜登可以擊敗川普。

班奈特在9日晚間接受CNN訪時問，披露自己說過拜登會輸，成為第一位公開對拜登勝選能力表示懷疑的現任民主黨參議員。他告訴主播，「沒錯，我這麼說過，我確實在閉門會議上這麼說。如果你在乎這個國家的未來，這場選戰正在非常不安的趨勢上」。

班奈特表示，「這是20多年來第一次，一名共和黨總統在選戰的這個階段已經領先。我認為，川普有望打贏這場選舉，或許以壓倒性多數勝出，並且帶上參眾議院跟著一起贏」。

班奈特指出，「對我來說，這不是關於民調的問題，不是關於政治的問題，而是關於我們國家未來的道德問題。我認為，對我們至關重要的是要開始應付我們面臨的問題，如果合在一起，我們把這個國家置於再次選出川普的路上」。

儘管班奈特沒有明確呼籲拜登退選，卻說白宮自那場「災難性辯論」以來，「沒有做任何事來表明他們有打贏這場選舉的計畫。我認為，他們需要做到這件事」。

共和黨 川普 拜登 民主黨 班奈特 美國大選 議員

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