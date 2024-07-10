川普尋覓副手進入最後階段 預計最快共和黨大會首日公布

距離美國共和黨正式提名總統候選人只剩下數天時間。川普尋覓副手已進入最後階段，他表示，自己尚未做出最後決定，預計最快將在下週共和黨全國代表大會上宣布他的競選搭檔。

法新社報導，前總統川普正尋找一位「二號人物」，此人要能拿捏一條微妙的界線，一方面要協助動員川普的右翼基本盤，另一方面又要能乖乖當老二，不能搶了川普的鋒頭，甚至比川普更受歡迎。

預計川普將在下週密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）公開自己的副手人選。他最快會在15日、即大會首日揭曉他的競選搭檔。

這位億萬富翁似乎已將目光瞄準2位聯邦參議員，包括俄亥俄州的范斯（J.D. Vance）和佛羅里達州的盧比歐（Marco Rubio），以及北達科他州長柏根（Doug Burgum）。柏根曾與川普競爭黨內提名機會，後來遭淘汰。

然而，情況也可能有所改變。川普昨天向福斯新聞（Fox News）表示，他正考慮一個「強大陣容」，且尚未做出最終決定。

他說：「這將是非常出色的副總統，也是能夠勝任總統職責的人，因為你永遠得優先考慮這一點。」

川普大可在共和黨全國代表大會召開前的任何一個時間點公布人選，但這個消息可能打斷他的81歲對手、現任總統拜登政治生涯中堪稱最糟糕的幾週。

曾在川普2016年和2020年競選期間效力的共和黨戰略分析師勃吉斯（Rob Burgess）向法新社表示：「此刻最大的危險是因為所有注意力都聚焦在拜登身上，如果你宣布任何事情，將很難吸引外界的注意力。」

資深民主黨人拜登在與川普的辯論中表現不佳，因此面臨外界要他退選的呼聲，這場辯論還引發人們對這位美國史上最高齡總統精神狀態的質疑。

對於川普來說，最重要的考量因素之一還包括這名副手的募款能力。如今所有競爭者都面臨壓力，以展現他們與富有捐助者的人脈關係。