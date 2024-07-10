澤倫斯基：若川普勝選 無法預估會如何行事

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，如果美國前總統川普贏得今年11月大選並再度入主白宮，他無法預估川普會如何行事。

全球多國領袖本週在美國華府出席北大西洋公約組織（NATO）峰會。澤倫斯基在華府受訪時說，若川普當選，他希望川普不要退出已成立75年的北約組織，也希望美國繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

路透社報導，澤倫斯基談到川普時說，「我不太瞭解他」，但他們在川普先前執政時曾有過「良好的會面」；但澤倫斯基也說，那是在俄羅斯2022年開始侵略烏克蘭之前的事。

澤倫斯基說：「如果他當上美國總統，我不知道他會怎麼做，我不知道。」

川普可望很快獲得共和黨提名參加11月總統大選，他經常批評美國軍援烏克蘭的規模，還說澤倫斯基是「歷來最厲害的推銷員」。自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，美國已提供約600億美元軍事援助給基輔當局。

澤倫斯基今天也呼籲美國政界領袖不要等到總統大選結果出來才為烏克蘭提供有力援助，他也希望減少對使用美國武器的限制。

他說：「每個人都在等11月。美國人在等11月，歐洲、中東、太平洋，全世界都等著看11月。說真的，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）也在等11月。」

他還說：「是時候走出陰影，做出有力決策…採取行動，不要等到11月或任何月份。」