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水兵偷查拜登病例遭懲處 美國海軍：個資未外洩

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美媒報導，一名水兵曾試圖查閱總統拜登的醫療紀錄，幸好個資料並未洩漏。 歐新社
美媒報導，一名水兵曾試圖查閱總統拜登的醫療紀錄，幸好個資料並未洩漏。 歐新社

「華盛頓郵報」今天報導，美國一名水兵曾試圖查閱總統拜登的醫療紀錄，不過美國海軍官員表示，這起事件發生在幾個月之前，並說拜登的個人資料並未因此洩漏。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，官員今天透露，這名水兵未經授權企圖取得拜登的醫療紀錄，但未成功，已遭到海軍懲處。

拜登上個月在總統大選辯論時表現欠佳，引起民主黨人恐慌，各界最近也持續討論他的身體狀況是否適合任職。不過上述偷查病歷事件發生在2月底，遠早於大選辯論，目前也尚不清楚是否出於政治動機。

美國海軍發言人霍金斯（Tim Hawkins）在聲明中表示，這名水兵是派駐維吉尼亞州貝爾佛堡（FortBelvoir）的海軍醫療隊。水兵的姓名未對外公開。

霍金斯說，這名水兵「出於好奇」進入了軍方的數位患者入口網站並搜索拜登的名字，但最終未能觸及任何屬於拜登的紀錄。

霍金斯還說：「總統的個資從未外洩。」

霍金斯表示，此事浮出檯面是因為一名同僚檢舉這名水兵違反醫療隱私法，海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）在4月斷定其中存在違規行為，不過「這名水兵獲取的紀錄並不是美國總統的電子紀錄」。海軍當時也沒有披露調查結果。

美國國防部一名因事涉敏感不願具名的官員表示，這名水兵的軍階較低，已受到行政處分。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，白宮和國防部高層官員已於2月獲知此事。

川普 拜登 美國大選

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