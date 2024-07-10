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拜登連任路難行 退選與否黨內議員意見分歧

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

美國總統拜登連任之路走得傷痕累累，鑒於外界對他健康和心智敏銳的疑慮依舊存在，國會參眾兩院的民主黨人今天在是否繼續力挺他選下去，抑或是敦促他讓賢上，意見分歧。

綜合路透社和法新社報導，民主黨籍國會議員今天閉門開會，一談就是好幾個小時。聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）以及聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會後均未對外透露太多會議內容。事實上，這兩人就算同意採取行動，也沒有把81歲拜登推到一旁的權限。

拜登6月27日與共和黨籍總統參選人川普的首場辯論表現引發憂慮，外加支持率低迷，已使得部分民主黨人擔心他11月5日大選的勝算，更擔心他體力恐無法負荷接下來4年半的龐大工作量。

稍早之前，傑福瑞斯曾與幾位擔心拜登年紀恐拖累他們自己連任前景的議員開過會。

與會的其中一位議員以匿名方式向美國媒體形容說，會議「很激烈」；另一位則說氛圍「差不多是無異議」的，也就是拜登應該交棒。

然而，稍後民主黨全體核心成員的會議過後，有跡象顯示拜登鞏固了一部分人的支持，多位議員在行經記者所在的媒體區時，公開宣示效忠總統。

眾院司法委員會的民主黨要角納德勒（JerryNadler）儘管週末期間曾傳出有「換登」言論，今天仍力挺總統。而舒默等多數民主黨A咖也紛紛表態支持拜登。

但也有人堅持不妥協，紐澤西州聯邦眾議員薛瑞爾（Mikie Sherrill）成為第7位公開呼籲拜登不再尋求連任的民主黨議員。

伊利諾州聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）今天出席會議之前也告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，拜登「就是應該交棒」。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）上星期的民調發現，登記的民主黨籍選民中，1/3認為拜登應該退選；59%認為他年紀過大不再適合擔任政府公職。

民調同時發現，若換掉拜登，在所有可能的替換人選中，無論誰與川普對決支持率都沒有比較好。這份民調顯示拜登和川普以40%支持率平分秋色。

無論如何，拜登重振旗鼓的努力已被「紐約時報」（The New York Times）澆了冷水。紐時在社論中毫不留情地說，民主黨人「必須告訴他（拜登），他除了讓自己蒙羞，也危及了自己的歷史地位」。

川普 拜登 美國大選

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