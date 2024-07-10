唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

繼上月底首場總統電視辯論後，美國民主黨內「換登」聲浪四起，總統拜登回嗆自己是黨內唯一能打敗川普的人選，然而事實未必如拜登所言，其實民主黨內有一個人支持度更勝拜登，甚至海放共和黨勁敵川普，她是前第一夫人米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）。

路透上周公布一項民調顯示，前第一夫人米雪兒獲得55%登記選民好感度，相較現任總統拜登僅38%，而米雪兒單挑川普也拿下5成支持度，是民調中唯一遠超川普（39%）的民主黨人。

其他可能「換登」人選，諸如副總統賀錦麗、加州州長紐森（Gavin Newsom）與密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer），均落後或頂多追平川普。

同時，紐約時報和華爾街日報民調顯示，拜登的競選前景也在慘不忍睹的辯論表現後滑鐵盧，川普在全國民調中領先6個百分點。

儘管如此，前總統歐巴馬傳記作者斯列文（Peter Slevin）透露，米雪兒經歷倍受煎熬的第一夫人身分後，始終堅持「沒有任何原因」能說動她參與競選，並描述米雪兒說「那是8年的磨難，何苦重來一次、企圖執掌大權？」