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拜登拒退選 致函黨內議員

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
拜登總統連日來加大動作要求反他的人士閉嘴，8日他寫給民主黨眾議員的信強調他絕不會退選。（美聯社）
拜登總統連日來加大動作要求反他的人士閉嘴，8日他寫給民主黨眾議員的信強調他絕不會退選。（美聯社）

美國總統拜登八日致函民主黨籍國會議員，斷然拒絕要他退選的聲浪。他說，「換登」話題近一周多來鬧得沸沸揚揚，已該落幕，全黨唯一任務是在十一月大選擊敗共和黨籍前總統川普

拜登在該兩頁信中說，距離該黨全代會還有四十多天，一切削弱決心之舉只會讓川普漁翁得利。他過去十天和黨內高層、黨員和選民廣泛交談，自己並未忽視各界對他六月辯論會表現失利的擔憂，但要是沒信心勝選，他就不會參選。

拜登八日接受美媒MSNBC節目「早安，喬」訪問時則說，若有人想代替他參選，應在提名候選人的民主黨全代會挑戰他，否則就應支持他對抗川普。儘管黨內高層勸退聲浪使他備感挫折，但他不在乎這些菁英、大咖怎麼想，「一般黨員」仍希望他繼續競選。

川普 拜登 美國大選

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