美前國安顧問：若川普當選 美韓將續簽駐軍防衛費協定
曾任美國前總統川普國家安全會議（NSC）幕僚長的傅萊茨（FredFleitz）表示，若川普當選總統，他可能要求歐洲增加國防開支，但美國與南韓應可就駐韓美軍防衛費達成協議。
路透社報導，川普（Donald Trump）曾在首個總統任期內指控南韓在國安上「搭便車」。南韓有逾2萬8000名美國軍人駐紮，這是嚇阻擁核鄰國北韓的威懾措施之一。
美國與南韓正就雙方的第12份「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（Special Measures Agreement，SMA）進行協商，新協定預計於2026年生效。南韓媒體報導，目標是在美國11月總統大選之前敲定協議。
傅萊茨（Fred Fleitz）今天在首爾表示：「我認為川普上任（總統）後，SMA磋商將持續進行，並達成一個雙方滿意的協定。」
傅萊茨還說，由於「當前環境下，來自北韓與中國的威脅不斷增加」，他研判若川普再度當選，可能會施壓歐洲盟邦，要求提高國防支出，但川普不會對南韓提出同樣的要求。
根據南韓外交部，新一輪的SMA磋商預計本週在首爾舉行。
傅萊茨也提到，他相信，川普將在他的第2個總統任期內再度嘗試與北韓國家領導人金正恩會面。
他認為，川普政府必須重新與金正恩接觸，他也預期在第2次「川金會」前，華府將會與「日本、南韓，可能還有台灣等盟邦」密集協商。
傅萊茨說：「我認為（川普政府）將對中國及北韓採取強硬政策，但我也相信他們將展開對話。」
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