川普辯論會後避搶鋒頭 確保民眾聚焦拜登陷困局

美國前總統川普宣布參加總統大選以來，把握每個機會將現任總統拜登描繪成軟弱無能者，但當拜登或許正經歷自己政治生涯最糟糕的一週，川普似乎卻忍住了公開幸災樂禍的衝動。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州多羅（Doral）的造勢集會，將是他這11天來首場公開活動，也是6月27日拜登（Joe Biden）在兩人首場電視辯論會慘敗以來，川普第2次舉行造勢。

曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政治策士的艾克塞羅德（David Axelrod）昨天在社群媒體X平台發文指出：「川普沒有過多談論拜登糟糕的辯論表現。川普競選團隊也沒有大肆宣傳這件事。」

艾克塞羅德繼續寫道：「賴拉（Lara Trump）上週說，如果拜登沒有獲得（民主黨總統候選人）提名，就是對民主的侮辱。問題來了：你認為他們為何反常地停火？」賴拉是共和黨全國委員會共同主席、川普的媳婦。

答案或許非常簡單，那就是川普明白有時「少即是多」的道理。

作家、公關顧問及前白宮記者福尼耶（RonFournier）表示：「當你的對手正在自焚，置身事外才是明智的做法。」

川普昨晚接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問，談及拜登的辯論表現，他的批評相當克制，避免提及任何有關拜登病情嚴重的話題，或攻擊其心理健康狀態。川普也提到，他認為拜登會繼續參選。

這段時間川普放棄成為鎂光燈焦點的機會，寧可在紐澤西州打高爾夫球，也不要製造頭條新聞，轉移民眾對拜登陷入困境的注意力。

川普甚至避免公布競選搭檔是誰。共和黨下週在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）正式提名川普為總統候選人之前，川普副手這項重大政治宣布，可能會是好幾天的頭條新聞。