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用大字跟大照引導拜登移動 知情人士：把募款活動處理得像北約峰會

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登7日在賓州哈里斯堡的當地美國州、郡和市政僱員聯合會（AFSCME）工會競選活動上發表講說。歐新社
美國總統拜登7日在賓州哈里斯堡的當地美國州、郡和市政僱員聯合會（AFSCME）工會競選活動上發表講說。歐新社

美國網路媒體「Axios」8日報導，根據白宮發出的範本，拜登總統的工作人員為他的活動準備一分簡短的文件，並且用上大型的字體跟照片，包括了走上演講台的準確路徑。

一位曾在過去一年半內為拜登活動提供人員的人士表示，「我為一處私人住所的簡單募款活動提供工作人員，但他們對他的移動，處理得像是一場北約峰會」。

在總統級活動之前，白宮會將一分文件發給活動工作人員，以便他們為總統準備資料時仿效。Axios取得了一個範本的副本，可見到簡短且單純，在每一頁有一張活動場地的大照片，並且附有大字，例如「從講台看」，以及「從觀眾看」等；在該分5頁文件中，2頁是「走上講台」的單獨照片。

該名幫忙募款活動的工作人員向Axios表示，「令我吃驚的是，像總統這樣一名經驗豐富的政治高手，在怎麼進出房間上，還會需要詳細的口頭和視覺指示」。

Axios指出，自6月底的辯論會後，部分曾出席跟協助組織拜登活動的民主黨員都想知道，團隊對枝微末節的重視是否是為了遮掩他的局限性，而非僅是體現出一絲不苟的工作態度。

一名白宮官員表示，「不管重要人物是誰，如果有人不習慣看到先遣團隊作業，這會是一種常見的反應」。兩位在拜登擔任副總統時期跟他共事的前幕僚指出，那時候的準備文件不同，更經常依靠現場圖紙。

總統活動的安排通常稱為「先遣作業」（advance work），對於每位總統都是深入且注重細節的工作，而總統行動計畫精確到每一步，副總統則通常不會到這種程度。先遣文件也自拜登擔任副總統後發生了演變，包括增加使用智慧手機照片。消息人士告訴Axios，拜登政府的其他重要人物也使用類似的方法規劃他的行動。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）告訴Axios，「無論誰是總統，高度的細節和精確對於總統先遣作業至關重要，這些是任何現代先遣團隊使用的基本方法，包括副總統辦公室和機構」。副總統賀錦麗的發言人艾倫（Kirsten Allen）補充指出，「包括副總統，這些文件是任何重要人物的標準後勤簡報資料與照片」。

川普 拜登 美國大選

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