川普：還沒決定副總統人選 計畫下周共和黨大會宣布

美國前總統川普究竟會挑選誰擔任副手逐鹿白宮，引發外界關注，對此，川普8日表示，他還沒做出最終決定，但計畫下周宣布。

川普8日晚間接受福斯新聞專訪時說，「我們甚至可能會在大會期間宣布。我很樂意在大會期間宣布。」他指的是將於7月15日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會。

川普說，「我認為這會是一次非常有趣的準備，對大會來說也很重要。這將使事情變得更加令人興奮。」

川普透露，他的競選搭檔將是一個「當總統也能表現出色的人」，以及「能幫助你當選的人，這毫無疑問。」

他並提到，參議員萬斯（JD Vance）、盧比歐（Marco Rubio）、史考特（Tim Scott）和北達科他州州長諾姆（Kristi Noem）等都是可能副手人選。

川普必須在下周前做出決定，屆時出席民主黨大會的代表們將正式提名川普和尚未公布的競選搭檔代表民主黨參選總統大選。