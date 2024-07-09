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美眾議長強生批民主黨軟弱 指川普才能讓敵人畏懼

中央社／ 華盛頓8日專電
美國眾議院議長強生。（美聯社）
美國眾議院議長強生。（美聯社）

美國眾議院議長強生今天批評民主黨政府外交作為軟弱，助長侵略主義，這個「由中國領導」的軸心成天想擊垮美國，川普才能讓美國的敵人畏懼。他也提到，台灣的安全關係到美國的利益與穩定。

美國大選白熱化，共和黨全代會下週將提名川普（Donald Trump），黨綱委員會小組今天通過並公布黨綱草案。與川普友好的強生（Mike Johnson）在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說並參加對話，就外交議題猛批民主黨政府。

強生指出，現在有一群國家公開結盟，成天想擊垮美國，這個相互聯繫的威脅網絡是「由中國領導」的軸心，包括俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉，古巴等，他們各有不同的邪惡目標，集體運用軍事、技術和金融資源相互支援，「切斷我們的貿易路線、竊取我們的技術、傷害我們的軍隊，破壞我們的經濟」。

他說，伊朗和俄羅斯合作生產無人機等武器轟炸烏克蘭；俄羅斯利用中國提供的技術，向烏克蘭的電網發射北韓導彈；中國正在全球各地進行「惡意影響」活動，也與古巴和委內瑞拉支持的販毒集團合作，用強效類鴉片止痛劑芬太尼毒害美國人。

他進一步說，中國、俄羅斯和伊朗也都與古巴的情報哨站合作，對付美國人，並為恐怖分子和其他敵對勢力提供安全庇護及過境便利。

強生批評，民主黨前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，美國削減軍事預算，外交軟弱，導致伊斯蘭國（ISIS）擴張、俄羅斯入侵克里米亞（Crimea）、中國惡意影響力擴散、也讓伊朗得到他們想要的減核協議。拜登同樣軟弱，他「不將中國視為敵人」、停止支持以色列、恢復川普喊停的伊朗減核協議，邊境政策讓間諜與恐怖分子進入美國。

他說，歐巴馬的軟弱引發侵略性主義興起，而拜登的軟弱則助長侵略性主義，「這是我們自二戰以來所見到最嚴重的情況」。

強生指出，川普被認為是「孤立主義者」，事實上，他建立可穩固保障美國安全的基礎，他才能讓美國的敵人畏懼。在他任內，美國追捕伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）、狙殺伊朗軍情系統最重要的將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

他也說，川普是第一個軍售致命武器標槍反戰車飛彈（Javelin anti-tank missiles）給烏克蘭的總統。他對中國威脅提出警告，並對中國的不公平貿易措施採取反制行動。

強生說，中國是全球和平的最大威脅，也是美國的頭號敵人。估計至今年底，這兩年非法入境美國的中國人預計增加2300倍，他們到美國不是尋求庇護，而是都有不良目的，其中甚至有役齡男性，他們不能隨便離開中國，可見背後有「中共牽扯其中」。

在對話階段，強生被問到為何美國要支持台灣。

他說，美國捍衛人民的自由，捍衛台灣這個國家是非常重要的，不只因它自身的種種價值，還直接關係美國的經濟利益與穩定，「想想你用來通訊的方式、想想你地區醫院的設備，影像儀器.....，經濟穩定、健康所需的一切都與半導體生產密切相關」。若中國拿下台灣，主導半導體生產，控制貿易路線，這將難以想像。美國必須阻止這種情形發生。

強生的演說吸引許多外交官出席聆聽，中華民國駐美代表俞大㵢也受邀，並在會後與強生小敘打招呼。

川普 強生 拜登 美國大選

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