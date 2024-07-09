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爆氣！被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
美國第一夫人吉兒．拜登日前在佛州遭遇媒體堵麥，被問對於民主黨人逼宮拜登退選有何看法時，她怒飆記者「別對我大叫」。
紐約郵報報導，吉兒日前展開佛州、喬治亞州與北卡等三州競選活動，8日她出現在佛州坦帕一家咖啡店，步出店外時遭媒體堵麥，一名記者問對於眾院民主黨人呼籲拜登退選有何看法，另一名記者則追問對目前選情有何感受。
此時吉兒越過媒體質問：「你為什麼要對我吼叫？」接著什麼也沒說便快速上車。
白宮在8日行前已經挑選過隨行記者名單，而吉兒也鮮少被問到尖銳問題。
吉兒素來以強勢護夫聞名，就連先生拜登的現任副手賀錦麗，曾在2019年因批評拜登在種族相關議題的立場，遭吉兒粗話伺候。
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