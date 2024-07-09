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不服來戰！拜登突call in電視節目嗆：要我退選的人出來挑戰我

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
狂被勸退的美國總統拜登8日直接打電話給電視台節目，強調選到底。法新社
狂被勸退的美國總統拜登8日直接打電話給電視台節目，強調選到底。法新社

近期狂遭黨內逼宮的美國總統拜登，再再堅稱自己不會退選，8日砲火更加猛烈，直接打電話給電視台節目，強調「自己不會去任何地方」。

拜登在當地時間8日打電話給微軟國家廣播公司《MSNBC》的晨間節目《Morning Joe》，他向2名主持人說道，「我不會去任何地方」。

拜登說，「我對黨內菁英感到非常失望。如果有人認為我不應該參選的人，那就出來挑戰我。來啊，你們儘管宣布參選總統，在大會上挑戰我。」

此外，拜登也於同日致信給國會民主黨議員，他在長達2頁的信件中表示，「關於如何前進的問題，這一個多禮拜以來吵得沸沸揚揚，現在是時候結束了。」

他表示，「距離民主黨全國代表大會還有42天，距離大選還有119天。任何削弱決心的行動或對未來任務不夠清晰，只會幫助川普、傷害我們。是時候全黨一心、團結邁進、打敗川普。」

川普 拜登 民主黨 美國大選

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