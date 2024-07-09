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辯論後首次專訪！川普回憶當晚「很奇怪」、預測「她」取代拜登

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普繼上月首場辯論後首度於8日接受福斯電視台專訪。圖為川普在6月27日辯論之夜畫面。美聯社
美國前總統川普繼上月首場辯論後首度於8日接受福斯電視台專訪。圖為川普在6月27日辯論之夜畫面。美聯社

美國前總統川普繼上月首場總統辯論後，首度於8日對外接受福斯電視台專訪，描述與拜登交鋒的過程「很奇怪」，並且稱拜登之子杭特是真正做主的人，而所有人都在替拜登打掩護，同時預測民主黨最可能取代拜登的人選是副總統賀錦麗

極力尋求回鍋白宮的川普，於當地時間6月27日和拜登進行首場電視辯論，他描述這是一場奇怪的辯論之夜，拜登在幾次幾分鐘的時間，給的回答都沒有意義，還說也許是化妝的關係，拜登看起來很蒼白，「而且說話聲音很虛弱，不太能理解他在說什麼。」

問及是否認為拜登會退選，川普認為不大可能，「拜登很自我為中心」。

川普聲稱杭特才是背後真正做主的人，暗指民主黨人和媒體都在替拜登的健康狀況打掩護。川普說，「我看吉兒希望拜登留任，她第一夫人的日子過得很好。我聽說杭特才是做主的人」，「真的應該和拜登的醫師聊聊，不過拜登顯然受到假新聞的庇護」。

另一方面，川普預測如果民主黨「換登」，最可能取而代之的人是賀錦麗

川普 拜登 杭特 白宮 美國大選 賀錦麗

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