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川普副手將出爐 美媒建議找有經驗人選開拓票源

中央社／ 紐約8日專電
美國前總統川普。美聯社資料照
美國前總統川普。美聯社資料照

美國前總統川普的競選搭檔近期將有結果，華爾街日報社論指出，民調領先的川普不需再強化基層川粉票源，選擇有經驗的副手才能增加選票。

距離共和黨全國代表大會不到一週，川普（DonaldTrump）以海選形式尋找副手搭檔也近尾聲，由於民主黨糾結在總統拜登（Joe Biden）堅持選到底，黨內議員及金主要求更換人選兩難中，華爾街日報（WallStreet Journal）社論建議，川普應尋找有足夠經驗的搭檔，增加當選機率。

社論指出，川普在各項民調領先，無須選擇攻擊性強或召喚基層川粉的副手，具成熟判斷力及能夠吸收焦慮未決選民的人才能拓展票源。

例如有政商經驗的搖擺州維吉尼亞州長楊金（Glenn Youngkin）可吸收郊區選票，維州在今年選舉中很重要，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有廣泛外交經驗，但兩人都不在人選當中。

已被多次點名的北達科他州長柏根（DougBurgum）也有成功營商經歷，聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）具全美知名度，但欠缺當家歷練，過去批評川普也可能被大作文章。

至於被多家媒體點名，川普一手提拔、呼聲最高的年輕聯邦參議員范斯（J.D. Vance）就不必考慮。范斯與「讓美國偉大」派的新手聯邦眾議員們因支持川普崛起而聲名大噪，但層次難與副總統賀錦麗（KamalaHarris）相提並論。

社論指出，共和黨嘲諷民主黨眼前亂象是可以理解的，但分裂的美國兩黨選民實際差距不大，距離投票仍漫長，民主黨可能找到比拜登更強的候選人，無論是誰都會團結支持。川普需要一位讓選民停下腳步說：「他未來可能是個好總統。」的競選搭檔。

川普 拜登 美國大選

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