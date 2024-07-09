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眾院民主黨團開會 4議員籲「換登」

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
主張拜登退選的司法委員會民主黨首席納德勒議員。(路透)
主張拜登退選的司法委員會民主黨首席納德勒議員。(路透)

美國眾院民主黨領袖傑福瑞斯七日召開會議，聽取黨團領導人對拜登總統選情的意見，知情人士透露，至少四名資深民主黨眾議員表示拜登應該退選。拜登八日則致函國會民主黨團說，他「堅定的承諾會選下去」。

拜登九日起將主持為期三天的北約峰會，他的目標是將焦點擺在俄烏戰爭，但關於他政治前途的急迫問題勢必造成困擾。與會的其他國家領袖私下將議論此事，許多人已對前總統川普回鍋可能性增加感到不安。

愈來愈多民主黨國會議員要求拜登退選，改支持由副總統賀錦麗出馬。紐約時報報導，眾院民主黨團私下舉行視訊會議，反映高層恐慌升高。近來質疑拜登年齡、心智、體能不足以勝任總統的聲音愈來愈大，選情岌岌可危，儘管拜登仍稱將選到底。

紐約時報報導，在七日的會議中，認為拜登應退選的四名民主黨資深眾議員，包括眾院司法委員會民主黨首席議員納德勒、軍事委員會委員史密斯、退伍軍人事務委員會的高野以及管理委員會的莫雷爾。

此外，情報委員會成員海姆斯也表示，不確定拜登能不能選下去。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯召開這次會議，傾聽黨籍議員意見。會議過程中，傑福瑞斯等高層大致保持沉默，但一些議員指出，他們選區的選民要求拜登退選，而其他議員表示，自己希望拜登退選。

美國國會結束一周休會，參眾議員們八日返回華府，拜登的選情將繼續引發關注。已有五名民主黨眾議員公開呼籲拜登退選。

民主黨參議員也很焦慮。Politico政治網站報導，拜登對媒體表示，只有天主才能叫他退選，讓黨籍議員相當不悅；民主黨參議員威爾契表示，選舉不由天主決定，是由人民決定。

川普 拜登 美國大選

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