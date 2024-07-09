拜登致函國會民主黨人 表明拒絕讓位、籲黨內團結

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統拜登在寫給國會民主黨人的一封信中，堅定地拒絕要求他退出競選的呼聲，並呼籲「結束」關於他是否該繼續參選而撕裂民主黨的爭論。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）今天在長達2頁的信件中寫道：「關於如何前進的問題，這一個多禮拜以來吵得沸沸揚揚，現在是時候結束了。」

他強調，民主黨只有「一項任務」，那就是在今年11月打敗預計成為共和黨總統候選人的川普（Donald Trump）。

拜登在信中說：「距離民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）還有42天，距離大選還有119天。任何削弱決心的行動或對未來任務不夠清晰，只會幫助川普、傷害我們。是時候全黨一心、團結邁進、打敗川普。」

拜登競選團隊在民主黨議員結束獨立日休會返回華府之際，發出這封信。

拜登接著又接受微軟國家廣播公司（MSNBC）晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）電話訪問，堅稱「普通民主黨員」希望他競選連任，還說黨內高層的讓位呼聲讓他感到「挫折」。

拜登說：「他們是大咖，但我不在乎大咖怎麼想。」

拜登也對黨內批評者下戰帖，表示如果他們是認真的，就應該出馬參選，在全國代表大會上挑戰他，不然就力挺他對抗川普。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

選戰團隊準備好問題 拜登媒體採訪引爭議

偷偷來！美眾院民主黨人私下開會討論「換登」

賀錦麗換將拜登獲黨內要角支持 但立場疑「太左」成弱點

拜登接受專訪未止血 盟友勸退聲浪更高

相關新聞

眾院民主黨團開會 4議員籲「換登」

美國眾院民主黨領袖傑福瑞斯七日召開會議，聽取黨團領導人對拜登總統選情的意見，知情人士透露，至少四名資深民主黨眾議員表示拜...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

更多眾議院民主黨領袖希望拜登退選 本周將有更多挑戰

【彭博】-- 隨著美國總統拜登搖搖欲墜的連任競選進入關鍵的一周，幾位有影響力的國會民主黨人周日私下表示，希望他不再擔任該黨的總統被提名人。

選戰團隊準備好問題 拜登媒體採訪引爭議

81歲的美國總統拜登與共和黨挑戰者、前總統特朗普的首場電視辯論後，於上周四（7月4日）接受了對選舉來說關鍵的威斯康星州和賓夕法尼亞州兩名電台主持人的採訪。

最新民調曝光！川普犯重罪是否應坐牢 美國人贊成反對各半

美國共和黨籍前總統川普近期因封口費案被認定犯下重罪。最新民調顯示，在川普是否應該入獄服刑的問題上，抱持贊成、反對意見的美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。