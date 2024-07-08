選戰團隊准備好問題 拜登媒體采訪引爭議

（德國之聲中文網）81歲的美國總統拜登與共和黨挑戰者、前總統特朗普的首場電視辯論後，於上周四（7月4日）接受了對選舉來說關鍵的威斯康星州和賓夕法尼亞州兩名電台主持人的采訪。

威斯康星州的電台主持人英格拉姆（Earl Ingram）在剛剛過去的周六（7月6日）表示，拜登的助手在采訪前直接與他聯絡，向他預先提供了四個問題。"他們給了我具體的問題"，英格拉姆向美聯社表示，"沒有回旋的余地"。

采訪拜登的主持人勞弗-桑德斯離職

英格拉姆與賓夕法尼亞州的電台主持人勞弗-桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）事後一同接受了CNN采訪。勞弗-桑德斯表示，她收到了一份有八個題目的清單，她同意使用其中四個。

勞弗-桑德斯所在的費城WURD電台周日表示，與拜登的采訪是這位主持人一手操辦的，電台管理層並不知情。

該電台在一份聲明中稱，事先決定好問題，這違反了獨立媒體機構的准則；因此，勞弗-桑德斯女士和WURD電台同意分道揚鑣，立即生效。

拜登競選團隊指出，提出問題建議是業界常見的做法，並表示，並未把接受這些問題作為答應采訪的前提。

拜登選戰的發言人希特（Lauren Hitt）表示，采訪對象分享他們希望談論的話題，這並非罕見的做法。她還指出，首場電視辯論後，特朗普的競選團隊取消了一個不接受問題約定的媒體記者的采訪。

特朗普競選團隊沒有立即就此作出回應。

主持人英格拉姆：難得的機會

拜登在英格拉姆的采訪中回答最後一個問題時說："我沒能有一場好辯論。那是台上的90分鐘。但看看我三年半以來所做的事情。"

英格拉姆主持一檔以他自己的名字命名的節目。這名已從業15年的電台主持人表示，他並不自視為記者。他說，盡管接到一份提問清單讓他躊躇片刻，但這是職業生涯中難得一見的機會，"這是與美國總統交談"。

（美聯社）

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