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最新民調曝光！川普犯重罪是否應坐牢 美國人贊成反對各半

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國共和黨籍前總統川普。美聯社資料照
美國共和黨籍前總統川普。美聯社資料照

美國共和黨籍前總統川普近期因封口費案被認定犯下重罪。最新民調顯示，在川普是否應該入獄服刑的問題上，抱持贊成、反對意見的美國民眾大約各占一半。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調，約48%的美國成年人認為川普應該坐牢，50%認為不應該。高達8成左右的民主黨人認為川普應坐牢；不隸屬任何黨派者則意見分歧，有49%認為他應坐牢，46%認為不應該。

多數共和黨人相信，川普遭到司法體系不當對待，且認為他不應該被關。民主黨人則普遍相信檢察官、法官和陪審團公平對待川普這名被告。

民調結果凸顯出黨派不同造成的輿論分裂。

川普被控偽造商業紀錄，以掩蓋向色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費一事。他所涉34項罪名全數成立，是第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

川普和現任總統拜登預計在今年11月大選再度對決。兩人都利用這起案件來鞏固各自的基本盤：拜登經常抨擊川普是首位犯下重罪被定罪的前總統；川普則稱民主黨人是出於政治目的，針對他精心策劃此案。

法庭原定本月11日宣布量刑，而共和黨全國代表大會（Republican National Convention）將於15日展開。但法庭已將宣布日期延至最快9月，屆時許多州已開始提前投票。

74歲的亞利桑那州共和黨員梅西亞（DoloresMejia）說：「一開始我就認為這是場騙局。我不意外他被定罪，因為法院在紐約州，那是個非常藍（意指支持民主黨）的州…看起來根本就是要故意搞他。」

還有為數不多的一群共和黨人抱持與其他黨內同志不同的觀點。民調結果顯示，14%的共和黨人贊成川普被定罪，同時有12%認為他應該鋃鐺入獄。

賓夕法尼亞州的71歲共和黨員葛斯坦伯格（LeighGerstenberger）說：「我2016年第一次投票給他時，就知道他很自大、價值觀也有問題，但我以為總統大位會是一次讓他學習謙卑的經驗，我錯了…我對他在任內和卸任後的表現失望透頂。很多美國人因為犯下更輕的罪而坐牢，川普總統不應獲得特殊待遇。」

這份民調還發現，針對拜登之子韓特（HunterBiden）在購買槍枝時就其用藥狀況做出不實陳述而遭定罪的案件，美國人的意見沒那麼分歧。6成成年人贊同韓特被定罪，而且政治傾向上的差異很小，贊同的民主黨人與共和黨人分別占6成和7成。

川普 拜登 美國大選

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