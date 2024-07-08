拜登7月中宣布退選、民主黨辦「閃電初選」？但後面還有大麻煩

儘管美國總統拜登堅稱選到底，但他面臨的逼退壓力愈來愈大！公開或私下表達希望拜登退選的民主黨籍眾議員已增加到大約10人，而兩名擁有強大人脈的民主黨人士發出備忘錄提議，提議拜登7月中宣布退選，以便在8月民主黨全國代表大會前啟動「閃電初選」，選出替代人選。

壓力日增

彭博資訊報導，根據知情人士，周日下午在眾院少數黨領袖Hakeem Jeffries主持的虛擬視訊會議上，新表達換將意願的民主黨眾議員包括：紐約州的Jerrold Nadler和Joe Morelle，華盛頓州的Adam Smith，以及加州的Mark Takano。這使得公開或私下想換將的民主黨眾議員累計到大約有10位，其中包括司法、軍事和情報委員會的民主黨資深議員，顯示拜登背後的支持堤壩出現了大裂縫，為他的前行之路投下諸多疑問。

由於民主黨全代會8月將在芝加哥舉行，可望正式提名拜登為該黨總統候選人，如果要換人，時間變得非常急迫。

閃電初選

根據財經網站CNBC報導，曾在歐巴馬和柯林頓政府任職的喬治城大學法學教授布魯克斯（Rosa Brooks）與民主黨大金主汀特史密斯（Ted Dintersmith）上周二起向重量級捐款人、拜登任命官員和選戰操盤手在內「可能對拜登的決策說得上話的人」發送推動換將的備忘錄。其中包括關鍵步驟如下：

首先，拜登須於7月中旬宣布退選。備忘錄說，拜登引退「將被譽為當代的喬治華盛頓，而不是支持率僅37%卻戀棧權位的八旬老者」。

接下來，民主黨舉行「閃電初選」，潛在的候選人提交參選申請，民主黨全代會代表將名單縮小到六人。這場閃電初選將大量運用社群媒體進行宣傳，吸引選民參與，包括邀來脫口秀名嘴歐普拉、流行樂巨星泰勒絲或脫口秀主持人史蒂芬柯伯主持論壇。

最終，全代會代表投票決定誰獲得提名。理論上，這場全代會將獲得高度關注，收視和捐款將雙雙飆升。

辭職壓力

許多分析師和評論家基於種種理認為，換將的話，民主黨很難提名副總統賀錦麗以外的人選。但這後面隱含著一個牽動股債市的大問題。

Signum Global Advisors的合夥人Rob Casey說，「對市場來說，賀錦麗的政府是什麼樣並不令人擔心，因為她絕對會傳遞出與拜登政策保持連續性的訊息，重點在於拜登退選恐將引發他是否適合繼續擔任總統的問題。也就是拜登是否會在過渡期間面臨辭去總統職務的巨大壓力。一些共和黨人已經釋出了這樣的訊號」。Casey在拜登上周五接受ABC News採訪後指出，「這個問題對國家安全的影響可能會在11月前的市場上引起恐慌」。