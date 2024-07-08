快訊

行凶畫面曝光！林士傑剛走出住處 槍手路口急奔近身雙手持槍連轟

國小女兒問台積電股價1000元了可以賣嗎？ 爸爸以「玩具」教概念判斷

三碼、四碼有區別？華航飛機註冊號碼 堪稱民航機隊族譜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷偷來！美眾院民主黨人私下開會討論「換登」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國眾議院資深民主黨人7日晚間私下召開會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選。拜登7日出席賓州活動。歐新社
美國眾議院資深民主黨人7日晚間私下召開會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選。拜登7日出席賓州活動。歐新社

隨著美國眾議院即將結束長達一周的休會，三名知情人士透露，眾院資深民主黨人7日晚間私下召開視訊會議，至少四名資深議員與會，討論取消提名拜登以及可能的替代人選，反映民主黨越來越質疑拜登的候選資格。

紐約時報指出，會議由少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）召開，目的是了解黨內聲音，決定將如何回應堅不退選的拜登以及回應強度。

已知至少四名與會議員分別為眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）、軍事委員會資深議員史密斯（Adam Smith）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）與程序委員會成員莫瑞勒（Joseph D. Morelle）。

另外，情報委員會資深議員海姆斯（Jim Himes）也表達對拜登連任之路的不確定性。

消息指出，傑福瑞斯及其他領袖多半保持沉默，議員則輪流表達意見，包含提到選區內選民希望拜登退選。

不過另有兩名眾院民主黨人稍早聲明力挺拜登參選，分別為維吉尼亞州代表貝耶（Don Beyer）與麻州代表尼爾（Richard Neal）。

81歲拜登繼上月底首場電視辯論翻車後，掀起民主黨內「換登」的聲浪，不過拜登事後表示將參選到底，並且6日在募款電子郵件中駁斥呼籲退選的聲音是「無稽之談」。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

賀錦麗換將拜登獲黨內要角支持 但立場疑「太左」成弱點

近幾天成關鍵？民主黨籍州長曝拜登可能決定是否選到底 或將指定「她」接替

「換登」讓她選贏面更大？外界關注賀錦麗出馬戰川普 勝率成話題

拜登接受專訪未止血 盟友勸退聲浪更高

相關新聞

偷偷來！美眾院民主黨人私下開會討論「換登」

隨著美國眾議院即將結束長達一周的休會，三名知情人士透露，眾院資深民主黨人7日晚間私下召開視訊會議，至少四名資深議員與會，...

拜登受訪未止血 勸退聲浪依舊高

美國總統拜登五日晚間接受電視專訪，但未能平息民主黨內愈來愈多人要他退選的聲浪。明尼蘇達州聯邦眾議員安姬．克萊格六日呼籲拜...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

賀錦麗換將拜登獲黨內要角支持 但立場疑「太左」成弱點

美國總統拜登堅稱不會退選，但多位民主黨國會議員示意若拜登退讓，副總統賀錦麗會是最佳替代人選。路透7日報導，民調顯示賀錦麗...

近幾天成關鍵？民主黨籍州長曝拜登可能決定是否選到底 或將指定「她」接替

美國民主黨籍夏威夷州州長葛林（Josh Green）告訴美聯社，總統拜登（Joe Biden）可能在未來幾天內決定是否繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。