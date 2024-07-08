拜登受訪未止血 勸退聲浪依舊高

美國總統拜登五日晚間接受電視專訪，但未能平息民主黨內愈來愈多人要他退選的聲浪。明尼蘇達州聯邦眾議員安姬．克萊格六日呼籲拜登退選，讓下一代接班，是第五個作此呼籲的民主黨國會議員；麻州州長希利也敦請拜登「慎重評估」，在民主黨金主、策士、議員相繼發聲之際，拜登再失盟友。

國家廣播公司新聞網六日報導，拜登接受美國廣播公司廿二分鐘專訪，未能平息民主黨內對他心智和健康狀況的憂懼；他們擔心拜登六月廿七日與川普辯論的拙劣表現，已讓尋求連任的選情陷入無法彌補的地步。十多名民主黨眾議員以嚴峻詞彙描述拜登目前的政治局勢，例如「令人心碎」、「完蛋了」、「災難」。

克萊格出身搖擺州的明尼蘇達州，本身也面臨競爭激烈的連任選情，她呼籲拜登退選，「目前剩下時間窗口已很小」，民主黨要確保有個候選人確定能勝選。

克萊格表示，拜登辯論時的表現，以及辯論之後欠缺強有力的回應，她不相信拜登還能戰勝川普。麻州州長希利五日也表示，拜登應「仔細評估他是否仍然是擊敗川普的最大希望」。

國會上周休會。一名先前力挺拜登的民主黨眾議員表示，民主黨國會議員們「很快」就會打破沉默，公開談論拜登政治前途。

另一名眾院民主黨人預測，接下來幾天會有更多呼籲拜登退選的聲浪出現，他表示否認問題不是辦法，拜登無法邁步向前，說服選民認定他真有能耐及願景再做四年。

衛報報導，眾院民主黨領袖傑福瑞斯已安排七日和黨籍資深眾議員舉行緊急視訊會議，討論拜登競選前景。

華盛頓郵報報導，民主黨籍佛蒙特州前州長舒姆林二○二○年初選支持拜登，他六日受訪表示，推出拜登，民主黨就會輸；如有勇氣把香火傳承下去，民主黨會贏。

前總統歐巴馬的高級顧問艾哲洛聽完拜登的電視專訪後指出，總統為自己政績而自豪理直氣壯，但他對目前人們的憂心，脫節得很危險；大家擔心他有沒有能耐再做下去，還有他目前在選戰的處境。