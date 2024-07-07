近幾天成關鍵？民主黨籍州長曝拜登可能決定是否選到底 或將指定「她」接替
美國民主黨籍夏威夷州州長葛林（Josh Green）告訴美聯社，總統拜登（Joe Biden）可能在未來幾天內決定是否繼續競選連任。
美聯社報導，拜登最近與民主黨州長們會面，葛林是與會者之一，且葛林的家人與拜登已相識多年。葛林昨天告訴美聯社，如果拜登決定退選，他相信拜登將指定副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替自己。
此外，格林還說：「我認為總統會留在這場選戰，除非他覺得無法勝選，或是他覺得必須聆聽自己核心圈的聲音，核心圈告訴他不應參選。」
格林指出：「如果總統覺得他無法勝任，而且確實無法適任，他將會退出。」他提及：「我們大概未來幾天內就會知道，總統對這一切的反應。」
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