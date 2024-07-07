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近170金主、大亨 連署「換登」

聯合報／ 編譯莊瑞萌、顏伶如、徐榆涵／綜合報導

編譯莊瑞萌、顏伶如、徐榆涵／綜合報導

彭博資訊報導，美國總統拜登健康狀況使其金主觀望，美國商界發起公開信要求他退選，獲零售巨擘沃爾瑪繼承人克莉絲蒂．華爾頓等一六八人簽署。迪士尼繼承人等民主黨金主也說，拜登退選前將暫停對民主黨捐款資助。

華爾頓和富豪諾佛格拉茨等人均連署該公開信，信中稱今年總統大選攸關美國民主制度，呼籲拜登退選交棒。民主黨的好萊塢金主已要求不應讓高齡人士掌舵白宮，迪士尼創辦人孫女阿比蓋兒．迪士尼四日也深信拜登若不退、民主黨必敗，並點名副總統賀錦麗是勝算最大的潛在人選。

華盛頓郵報另引述知情人士報導，民主黨籍聯邦參議員華納也正尋求和同僚聯合勸退拜登。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）則報導，若干黨內高層已商討為賀錦麗找副手，以取代拜登，而北卡羅來納州州長古柏和肯塔基州州長貝希爾呼聲最高。

川普 拜登 美國大選

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