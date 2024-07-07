拜登挽頹勢 外媒：勸退聲浪未平

拜登在六月ＣＮＮ辯論會表現糟糕，但他連日來展現捨我其誰的決心，除五日在威斯康辛州麥迪遜市選舉造勢活動明言完全排除棄選的可能性，會後隨即接受ＡＢＣ專訪，凸顯他正設法挽回頹勢並重建「人設」。

拜登在麥迪遜市賣力證明自己還能續任總統職位，強調他很確信可以再做一任。他又一次承認辯論會表現欠佳，但也不忘說他將再贏一次，「我會再次擊敗他（川普）」。

外媒報導指出，拜登試圖藉由接受美媒專訪，而且對外宣稱未先套招、沒準備腳本及讀稿機，還有近日在總統大選搖擺州、戰場州威州與賓州的造勢，以平息黨內愈演愈烈要他退選的聲浪。

英國衛報說，拜登接受ＡＢＣ訪談的表現雖不像辯論會那樣窘態畢露，但訪談中的他不管在外貌及聲音上，就是個八十幾歲老人。

ＡＢＣ新聞記者卡爾也評論，拜登專訪時的應對雖的確比辯論會時有條理，但絲毫無法化解民主黨內不安，反而反映出他不願面對或並未意識到恐將敗選的現實。

美聯社報導則說，拜登面對的是只要比辯論會表現好這種低標，但訪談時仍不時有些尷尬的停頓和語焉不詳等情況。

該報導還說，拜登幾位最高層幕僚已持續施壓民主黨籍民選公職人員，別公開談論他們內心對拜登選情下滑的擔憂。而且儘管看ＡＢＣ專訪的觀眾遠少於看過辯論會的人數（逾五千萬人次），但拜登欲透過該訪談讓黨籍民選公職人員、金主和政治策士安心，以免接下來這些人下定決心「換登」。