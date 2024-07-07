不甩168名金主連署放棄連任…拜登力排眾議 要參選到底

美國總統拜登在彆腳的辯論表現後，面臨來自各界、甚至是民主黨大金主的退選聲浪不斷，但拜登5日接受ABC News訪問時仍力排眾議、堅持參選到底。

ABC News主持人史蒂芬諾普洛斯在訪問一開始即強調，這段訪談未經剪輯，而外界也能藉此檢驗拜登在未事先編排、沒有提詞機情況下的表現。

拜登受訪時辯稱，他只是有個糟糕的夜晚，因感冒、時差而表現不佳，他仍是阻止共和黨籍前總統川普再次入主白宮的最有力人選，「我將繼續參選」、「我會再次勝選」。高齡81歲的拜登，在6月27日與川普的辯論中頻頻結巴、明顯落居下風，掀起部分民主黨人質疑其神智敏銳度與體力能否勝選。

在主持人不斷逼問下，拜登也淡化川普領先的民調，表示還有其他民調顯示他領先。當拜登被問到，是否有接受認知測驗時，他答「沒有，而且也沒人說我一定得做」。

當被問及「若國會民主黨人認為你已成為全黨乃至大家的連任包袱時，你是否會退選」，拜登回答，只有萬能的主能要他退選。

近日，施壓拜登退選的聲浪日益提高，168名民主黨金主和商界領袖透過「現今領導力計畫」（Leadership Now Project）發出連署信函，要求拜登放棄爭取連任，其中包括身價約140億美元的沃爾瑪創辦人家族成員克莉絲蒂．華頓（Christy Walton）、加密貨幣巨頭Galaxy Digital創辦人諾沃格拉茲、前美式足球聯盟主席塔里亞布。

連署人在信中提到，在11月總統大選中，連美國民主都承受風險。信中讚揚拜登在前次選戰中，把美國從南北戰爭以來最嚴重的民主威脅中拯救出來，但為了鞏固這項成果，「我們要求您結束連任行動，將領導的火炬傳承到下一代民主黨人手中」。

目前尚不清楚民主黨金主最終會對拜登決定有多大影響。有報導指出，拜登仰賴自己信賴的小圈子，包括他的妻兒。

拜登同日在威斯康辛州麥迪遜市造勢大會上，發表激昂的演說，表示不容一場90分鐘的辯論抹煞三年半的執政努力。

拜登說：「我是這個黨的提名人…他們想讓我退選。那就讓我把話講清楚：我會繼續參選！我會擊敗川普。我會再次於2020年擊敗他。」然而，意識到說錯年份的拜登，很快接著表示：「我們會在2024年再次擊敗他。」