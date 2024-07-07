拜登：要我退選 除非上帝現身

美國總統拜登五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪廿二分鐘，當晚隨即一刀未剪播出。他坦言在六月辯論會表現欠佳，但自己狀況還很好。對退選聲浪，拜登說，唯有上帝現身勸退，才會照辦，將參選到底。他也駁斥外界對其認知能力和高齡的疑慮，自認是擊敗前總統川普的最佳人選，試圖為「換登」聲浪降溫。

拜登與前總統川普首場電視辯論時，拜登頻頻結巴、精神不濟的災難性表現引發民主黨內強烈焦慮。

拜登向ＡＢＣ主持人史蒂法諾普洛談到該辯論時坦言，那是糟糕的一晚，事前準備未「順從直覺」，他還因重感冒影響表現，而且兩趟歐洲行使他當晚很疲累。

拜登並批評川普是病態的說謊者，指控川普辯論時撒了廿八個謊，尤其川普即使被「關麥」照樣大吼大叫，這使他分心，「我意識到自己失控」。主持人詢問拜登是否願接受獨立的神經認知醫療評估並將結果公布，拜登則說沒必要，他身為總統每天都接受認知測驗。

被問到要是民主黨大老說，拜登會害民主黨喪失聯邦參議院多數時，是否願意退選，拜登則說他們內部詳談過，沒人要他退選，並反稱這是假設性問題，「我不回答這問題，這不會發生」。

拜登並屢屢說，選民應考量其任內政績。他自詡是讓北約組織（ＮＡＴＯ）團結的不二人選，並反問誰能擁有像他那樣的影響力，使太平洋當前處於將中國大陸逼入死角的有利局面。

拜登並說，他促成澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）、讓日本增加防衛支出，並使外國對美投資增加。他也稱有十六位諾貝爾經濟學獎得主替他背書，反觀川普將導致美國經濟衰退。