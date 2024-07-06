才指辯論災難是1次性事件…拜登迷惑發言再+1 稱自己為「黑人女性」

商業內幕與紐約郵報5日報導，美國總統拜登指自己在首場辯論會的災難性表現只是一次性事件的論點，似乎正越來越站不住腳。因為在最新口誤中，他說自己「很自豪」成為「第一位跟黑人總統一起任職的黑人女性」。

81歲的拜登與競爭對手川普在6月底進行了第一次言語交鋒，卻讓美國內外都注意到他的口誤跟令人費解的發言，這起最新的口誤事件則發生在費城WURD廣播電台訪問期間，當拜登提到副總統賀錦麗跟前總統歐巴馬時，似乎把要講的話搞混了。

根據報導與社群媒體流傳的錄音檔，拜登談到自己的出身與天主教信仰，然後講了一句奇怪又無意義的話，「我是第一位在德拉瓦州全州範圍內當選的總統」。

拜登接著告訴主持人，當他還是孩子的時候，看著同為天主教徒的甘迺迪說，「『嗯，他，上帝，他當選了，我為什麼不能當選呢？』，人民需要敬佩的事蹟」，隨後就犯了口誤，「對了，我很自豪成為，正如我剛才說的，第一位副總統，第一位跟黑人總統一起任職的黑人女性」，並「為最高法院的第一位黑人女性感到自豪」。

商業內幕指出，拜登有可能把他要講的句子弄亂了，因為他稍早曾經談到自己是首位在黑人總統麾下任職的副總統。

據轉述，在比較早的訪談中，拜登還講到自己怎麼成為第一位讓黑人女性擔任副總統的總統，還任命過第一位任職於美國最高法院的黑人女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）。