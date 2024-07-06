美國總統辯論挨酸「丟臉家庭爭吵」 民主黨會換下拜登嗎？

（德國之聲中文網）上周拜登與川普進行了首場候選人辯論。毫不誇張地說，拜登災難性的表現令民主黨人一度陷入絕望。

拜登一整晚上，發言聲音聽起來都很虛弱，表達混亂，言辭不清。社交媒體用戶開玩笑稱，電視辯論的廣告間隙應該讓副總統賀錦麗「替補上場」，並認為整場辯論就如同一場丟臉的家庭爭吵。

其後拜登將自己的表現不佳歸咎於辯論前頻繁的國際旅行導致的疲勞。

德國貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）跨大西洋政治專家凱瑟琳·克盧弗·阿什布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）告訴德國之聲：「首輪辯論後民主黨內充滿了緊張情緒，但過去幾天，民主黨的基礎有得到穩固。」

她說，「電視辯論結束後，那些立即被提名取代拜登的潛在候選人都表達了對總統的強烈支持。」

加州民主黨州長加文·紐森（Gavin Newsom）是被提名替換拜登的候選人之一。他對美國電視新聞頻道MSNBC表示：「你不會因為一次表現就背棄『你的候選人』，沒有黨會那麼做。」

但並非所有民主黨人都持有同樣的觀點。本周二，來自德克薩斯州的美國眾議院議員勞埃德·道格特（Lloyd Doggett）呼籲拜登退選。他也成為了第一個公開呼籲拜登主動放棄競選的國會民主黨議員。

道格特在接受美聯社採訪時表示：「我認識到，與川普不同，拜登總統首先承諾的始終是為我們的國家，而不是為他自己，我希望他能做出這個痛苦而艱難的退選決定。我充滿敬意地懇請他能這麼做。」

拜登退選的可能性有多大？

道格特並非關鍵人物，但自上周辯論以來，人們對拜登年齡的擔憂只增不減。

在競選進行至後期撤換候選人，尤其是候選人還是現任總統，是極不尋常的，但也不是完全不可能。

「在這一階段更換候選人，理想的狀況是，由候選人自己主動退選，」美利堅大學傳播學院（American University's School of Communication）副教授菲利波·特雷維桑（Filippo Trevisan）說道，「那是最簡單的。」

不過特雷維桑也表示，他不認為從政半個世紀的拜登會放棄角逐白宮第二任期的機會。

「他們下周看到民意調查數據時，情況可能會發生改變，」特雷維桑說道。「但根據我們從拜登及其競選團隊那裡聽到的信息，我認為他現在退選的可能性極小。」

周一，拜登競選團隊發布了一則宣傳片，片中的拜登顯得堅定而有力，正在對人群發表講話，他說："我知道我不再年輕，但我知道如何做好這個工作……就像數百萬美國人都知道的那樣，當你被擊倒時，你要重新站起來。

如果拜登退選？

在初選中，民主黨和共和黨的支持者投票選出他們想要的候選人。每個州贏得初選的候選人將獲得該州代表們的支持。今年八月的民主黨全國代表大會上，這些代表將投票選出民主黨的總統候選人。代表中絕大多數都承諾支持拜登。雖然法律上並沒有要求他們必須將票投給拜登，但根據美國初選流程的運作方式，人們普遍預期代表們會按照這樣的共識行事。

如果拜登退出競選，「那就完全是自由投票了，」特雷維桑說，「他們可以把票投給任何人。」

黨代表大會也就是所謂的「公開的大會」，代表們將按照自己的良知投票。民主黨領導層會選出他們認為最有希望贏得總統大選的候選人，然後爭取代表們對該候選人的支持。

「我會說賀錦麗確實擁有首選權。」弗吉尼亞大學政治中心（University of Virginia Center for Politics）的選舉分析師J·邁爾斯·科爾曼（J. Miles Coleman）在辯論結束後告訴德國之聲。

但特雷維桑表示，在這種情況下賀錦麗可能並不是最佳選擇。

「她與拜登總統的關聯性可能會成為競選的負面因素，」他說道。「她的支持率與拜登相似。」

總統在任期間因緊急醫療情況等原因無法履行職責時，副總統將接任這一職位。但如果總統在全國黨代會提名總統候選人之前退出競選，賀錦麗不會自動成為總統候選人。

可能替代拜登的人選：賀錦麗、紐森、惠特默

首場電視辯論後，如果拜登退出競選，誰將取而代之繼續代民主黨出征引發了討論。已經有多人名字被提及，作為可能的備選。其中包括現任副總統賀錦麗，加利福尼亞州州長紐森（Gavin Newsom），以及密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。

惠特默於2018年首次當選密歇根州州長，並在2022年再次當選。她的連任被視為一個重大成功 - 2022年是在民主黨總統（拜登）任內的中期選舉，現任政黨的候選人通常更難贏得選民的支持。但惠特默以超出預期的優勢贏得了又一個任期，且是在密歇根州這個重要的搖擺州 - 這個州並不像加利福尼亞或紐約那樣被認為是民主黨的必勝州。

但就像其他有影響力的民主黨人一樣，惠特默在電視辯論後公開表達了對拜登的支持，她在社交媒體上寫道：「我們需要再次選舉拜登和賀錦麗為總統和副總統。」

曾擔任兩屆眾議院議長的加州眾議員南希·裴洛西（Nancy Pelosi）是民主黨內重量級人物。她呼籲拜登和川普均接受健康和心智敏銳度測試。但據美聯社報道，她同時也強調，拜登「在了解問題和利害關係方面表現非常出色。」

如果拜登不退選，民主黨能推舉其他候選人嗎？

如果拜登不願退出競選，但民主黨仍希望在八月召開的全國黨代表大會上推舉另一位候選人，能行嗎？

「除非民主黨章程法規被推翻或更改，否則這是行不通的，」來自貝塔斯曼基金會的政治專家阿什布魯克表示。畢竟，美國「已經有過初選，拜登也已經贏得了99%的代表支持。故意違背代表的投票結果，就是繞過民主程序。當一個國家在自身民主制度面臨困境時，民主黨內沒有人會試圖這樣做。」

如果拜登在更晚的階段退出競選，比如在全國黨代表大會結束後，因健康原因退選，那時甚至連黨代表們也無法再通過投票選出候選人。這時民主黨全國委員會將召開會議，決定總統候選人──然而這樣做意味著由少數高層決策而不再依賴代表們的民意表達，或導致公眾對民主黨內部決策信任和透明度產生質疑，從而不可避免地引發對於美國民主狀況的討論。

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