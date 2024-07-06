近170名民主黨金主連署籲拜登退選！參議員也帶頭組團要求換帥

呼籲美國總統拜登退選的聲浪愈演愈烈，繼Netflix、迪士尼後，近170名民主黨金主和商界領袖連署要求拜登放棄爭取連任。此外，民主黨籍聯邦參議員也正組團要施壓拜登。

彭博新聞報導，沃爾瑪家族成員、曾是全球女首富的克莉絲蒂沃爾頓（Christy Walton）和加密貨幣基金巨頭「銀河數碼」（Galaxy Digital）創辦人諾沃格拉茲（Michael Novogratz）等知名富豪都簽署了一份名為「 Leadership Now Project」的連署信。

這封連署信先是讚揚81歲的拜登「將我國自內戰爆發後最大的威脅中，拯救了民主制度」。但信中認為，為了確保鞏固這項名聲，拜登應該退選。稱「我們要求您（拜登）把領導者的火炬交棒給下一個世代的民主黨領袖，結束您的競選連任。」

對此，沃爾頓和諾沃格拉茲都拒絕置評。目前尚不清楚民主黨金主最終會對拜登決定有多大影響。有報導指他仰賴自己信賴的小圈子，包括他妻兒。

此外，華盛頓郵報引述兩名知情人士表示，聯邦參議院情報委員會主席、民主黨籍參議員華納（Mark Warner）正尋求和其他民主黨參議員聯手，施壓要求拜登退選。

華納發言人未證實但也未否認華納的想法，但發出聲明稱，「像華盛頓和全國各地的許多其他人一樣，參議員華納認為現在是總統競選的關鍵日子，他已向白宮明確表示這點。」

迄今美國兩院已有4名民主黨眾議員，分別是德州眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）、亞利桑那州眾議員葛里哈瓦（Raul M. Grijalva）、麻州眾議員莫頓（Seth Moulton）和伊利諾州眾議員奎格利（Mike Quigley），以及1名民主黨參議員做出此呼籲，但民主黨內還有「沉默多數」。