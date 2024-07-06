美國第一夫人捍衛丈夫 吉兒拜登堅毅面對兩難

美國總統拜登誓言參選到底的背後，第一夫人吉兒（Jill Biden）扮演重要角色。吉兒近半世紀力挺丈夫的政治野心，度過重重難關，如今來自民主黨內天大的逼退壓力，絕非過去經驗可比擬。

吉兒拜登在上週丈夫首場電視辯論災難表現後，週末獨自前往紐約出席同志驕傲月及募款活動。擅長文學的吉兒對群眾說：「身為寫作教師，我總是相信我們的故事形塑世界，石牆（Stonewall Inn）紀念公園與遊客中心說著無論你是誰，都必須知道的故事，這教導我們希望與堅持的力量，鼓勵我們為了世界及下一代要更好，要更努力，也提醒我們差異是寶貴的，相似之處卻是無限的。」

拜登（Joe Biden）面臨民主黨內要求退選的壓力，電視辯論一週後沒有打退堂鼓的跡象，民調差距持續落後，仍堅持參選到底。拜登抵死不退和家族成員一面倒的力挺有關，國際輿論也將焦點轉向拜登家人，特別是以堅毅著稱的妻子吉兒。

拜登1972年在家鄉德拉瓦州參選，成為當時最年輕的聯邦參議員，同年妻女不幸因車禍喪生。吉兒小拜登9歲，1975年結束第一段婚姻，1977年和拜登再婚，成為拜登兩個兒子的繼母。她曾對母親說：「媽，我終於遇到一位紳士了。」

熱衷文學與教育的吉兒婚後不想僅作參議員夫人，繼續修讀英文與教育，在德拉瓦大學（University ofDelaware）取得博士學位，投入教育工作。鎂光燈下的吉兒行事低調，作風明朗，擔任副總統夫人和第一夫人期間仍保有教職，從不搶檯面上的風采。美國政壇都知道吉兒在丈夫華府政壇生涯起伏中，永遠是背後最重要的力量。

外界形容吉兒角色猶如拜登的策士，白宮第一夫人公關主任亞歷山大（Elizabeth Alexander）在華爾街日報（Wall Street Journal）表示，吉兒是力挺拜登的配偶，不是政治諮詢者，當生活面臨衝擊時，任何夫妻都會共同做決定，他倆當然也會。她強調，吉兒講過太多次，政治是拜登的路，她支持丈夫從政，拜登也支持吉兒的教育職涯。

拜登的政治生涯並不順遂。1988年與2008年2度投入民主黨總統提名未果，2008年同意擔任前總統歐巴馬（Barak Obama）的副手，2016年在前國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）強勢參選下未出馬角逐，2020年擊敗川普（Donald Trump）時已經77歲。

生活中，大兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌過世，杭特（Hunter Biden）染上毒癮，卻也讓拜登夫妻關係更為緊密。

吉兒3日在密西根州競選活動上聲嘶力竭為丈夫拉票，「拜登一生被擊倒和宣布失敗無數次，當他被判出局時，就會更拼命」，「我們無法選擇歷史篇章，但我們可以選擇誰來領導」。此刻的吉兒不僅是丈夫身邊的支柱，更形同主場參選人，不過挑戰極為艱鉅。

電視辯論後，過去極少現身時尚圈的吉兒出現在「時尚雜誌」（Vogue）封面，照片於今年春季拍攝。時尚雜誌有邀請第一夫人擔任封面人物的傳統，蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）、希拉蕊柯林頓都曾引領風騷，吉兒的封面在逼退壓力下，可能難以維持話題熱度。