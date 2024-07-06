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美新聞台將播出專訪 換帥風波中拜登表現受矚目

中央社／ 華盛頓5日專電
美國總統拜登（圖）上週辯論表現不佳，美國電視台決定將辯論後的首場專訪提前至今天播出。美聯社資料照
美國總統拜登（圖）上週辯論表現不佳，美國電視台決定將辯論後的首場專訪提前至今天播出。美聯社資料照

美國總統拜登上週辯論表現不佳掀起民主黨一片恐慌，後續強勢回歸也無法阻止換帥呼聲或同黨跳船潮。電視台決定將辯論後的首場專訪提前至今天播出，拜登臨場表現及其影響備受矚目。

美國廣播公司新聞網（ABC News）取得拜登（JoeBiden）獨家專訪機會時，原本與白宮談好今天訪談，7日播出。但由於換帥風波，ABC News提前將專訪上架，於美東時間晚間8時（台北時間6日上午8時）播出。

知情人士對美國有線電視新聞網（CNN）透露，ABC News意識到將訪談保留將近兩天會讓人不安，還可能被指控隱瞞某些事情，更別提新聞生態圈運作快速，計畫追不上變化。

一位ABC News消息人士指出，由於這次訪談事關「國家利益」，ABC News決定以「黃金時段特別節目」形式在採訪當天播出。ABC News高層同意這個方案後通知白宮。

除了訪談影片，ABC News也將公開完整的文字紀錄，畢竟這段訪問對選民來說是個重要的機會，讓他們能在即興、高風險的環境中衡量拜登有沒有選下去的能耐、能不能提振民主黨士氣。

6月27日，數以百萬計的美國民眾收看2024年大選首場電視辯論會，在共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）正常發揮、攻擊大於防守下，拜登當晚顯得走神、語無倫次、思緒混亂，大衛營特訓班顯然失效。

電視辯論結束沒多久，民主黨內部恐慌蔓延，有些政治評論人士甚至公開要拜登退選。

對拜登來說，今天能否避免踩雷自爆等災難級失誤，打一場漂亮的空戰，幾乎牽動他的選戰之路。

肩挑專訪重任的ABC News主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）壓力也不小。資深媒體人史蒂法諾普洛曾是前總統柯林頓（Bill Clinton）主政時期的白宮傳播室主任，身經百戰無庸置疑，外界仍會仔細觀察他是否尖銳依舊，有無「輕放」拜登年紀、體力或記憶力等「必答題」。

美國政治新聞媒體Politico拋出9題供史蒂法諾普洛拷問拜登，例如「您是否曾接受任何類型的神經系統疾病檢測？」「鑑於您是美國史上最年長的總統，是否會全面公開所有醫療紀錄？」。Politico也認為史蒂法諾普洛需問拜登，辯論當下是否大腦一片空白，以及「如果在接下來幾天或幾週內，您認為讓賢對黨最有利，您會承諾支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）嗎？」。

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