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晚上跑行程太累 拜登坦承需要多睡點

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統拜登與前總統川普辯論後，面臨民主黨內外質疑聲浪。圖為拜登四日在白宮南草坪主持年度美國獨立日紀念慶典時看表。（路透）
美國總統拜登與前總統川普辯論後，面臨民主黨內外質疑聲浪。圖為拜登四日在白宮南草坪主持年度美國獨立日紀念慶典時看表。（路透）

美國總統拜登三日會見民主黨州長協會成員，他對與會州長說，他需要多睡一點，減少工作時數，尤其減少晚上八點後的行程活動。

紐約時報報導，拜登這番話明確承認他感到疲勞，而這次會見旨在安撫廿多位重要支持者，重申他仍掌握職責，並有能力在連任選戰對抗前總統川普

拜登坦承需更多休息的說法傳開後，紐時報導稱，不少現任與卸任官員發現，拜登過去幾月失誤頻頻而且明顯。儘管承認疲勞，拜登仍告訴在場以及透過視訊與會的州長，他將繼續爭取連任。

拜登指稱，他在辯論前幾周頻繁出訪；這也是白宮官員及其盟友原本說拜登因感冒導致辯論表現不佳，後來改口稱頻繁出訪太累所致。多位知情人士透露，拜登告訴幕僚，他需要多睡覺。拜登重申自己太過努力，未聽從團隊的日程安排，他需減少工作時數，避免晚上八點以後的活動。

夏威夷州長葛林也是醫師，他詢問拜登身體狀況，拜登回說很健康；其他三位知情人士透露，拜登接著說「只是我的腦袋…」。與會州長大多將拜登「只是我的腦袋」當作玩笑話，但至少一位州長不覺得有趣，甚至感到困惑。

拜登另表示，辯論會後曾看診，醫師說他沒事。但這與白宮發言人尚皮耶的說法矛盾，她聲稱拜登二月體檢後就沒再做過檢查。白宮發言人貝茨對美國國會山莊報說，辯論會後幾天，拜登確實曾回診看感冒，現在恢復得很好。

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